Більше року в Україні триває повномасштабна війна. І поки деякі зірки захищають країну на фронті, є й такі, що "пригрілися" за кордоном. Ми розповідали про артистів, які виїхали під час війни та не повернулися.

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Що Горбунов думає про чоловіків, які виїхали

В інтерв'ю Славі Дьоміну телеведучий відповів, що зараз нічого не може сказати таким чоловікам. За його словами, люди втікають (з країни – 24 Канал) по різних причинах. "Хтось боїться і це нормально, хтось хоче себе реалізовувати десь за кордоном і їм здається, що там краще, хоча я не впевнений", – каже ведучий.

Але я хочу потім подивитися на цих людей, коли закінчиться війна, що вони тоді робитимуть. Вони будуть знову платити гроші, щоб повернутися, проситимуть пробачення? Як це буде відбуватися?,

– запитує Горбунов.

На його думку, це ж не просто "виїхав", треба думати, що буде далі. "Вони потім будуть на роботу проситися і шукати житло?", – припускає ведучий.

"Мені здається, що люди іноді не в адекваті роблять якісь вчинки, а потім не розуміють, як звідти виходити. От що, до прикладу, буде робити комік Щегель? Йти просити політичний притулок чи мити підлогу в Туреччині?", – висловився Горбунов.

Чи повернеться Влад Яма до України

Нагадаємо, що Влад Яма покинув Україну ще в перший день російського повномасштабного вторгнення. На запитання ведучого, чи повернеться танцівник в Україну, Горбунок відповів, що навряд.

Думаю, ні. Я взагалі не знаю, як люди будуть ставитися до наших колег, які у такій ситуації. Мені здається, люди пробачать це. Але як можна казати Владу, він правий чи ні? Із точки зору громадянської позиції, можливо, ні. Із точки зору захисту сім'ї і власної персони – напевне, так,

– пояснив ведучий.

Він додав, що дуже складно зрозуміти людину. Сам Горбунов наголосив, що може зрозуміти Влада Яму, але чинити, як він, найімовірніше, не став би.

Дивіться повне інтерв’ю з Юрієм Горбуновим: відео

До слова, Оля Цибульська зняла смішне відео й показала, як зірки на ходу пишуть пісні про “шароварщину”. Щоб всі побачили, як вони люблять Україну, то обов'язково тулять у текст і кліпи калину, вишиванку, байрактари, леопарди та козаків.