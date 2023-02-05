У січні Тарас Цимбалюк зізнався, що йому прийшла повістка до військкомату. Це нібито порадувало юзерів, які постійно питають: "Чого це такий здоровий дядько не в окопі з автоматом?" Однак, на думку актора, не всі чоловіки повинні бути на передовій. Він вважає, що вони з Владом Ямою корисніші в тилу, ніж на блокпості.

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Тарас Цимбалюк заступився за Яму з "батальйону Маямі"

Зірка "Спіймати Кайдаша" думає, що на Влада Яму "наїжджають" даремно, адже хтось повинен "розповідати у штатах про війну і збирати мільйони гривень для наших воїнів".

Докопалися до Влада Ями. Полили лайном, у кращих традиціях бездумної біомаси, а те, скільки він там уже організував заходів на підтримку України і скільки грошей зібрав для ЗСУ – це мало кого цікавить. Дійсно, краще хай зі своєю багатотисячною аудиторією стоїть на блокпості й мовчить,

– саркастично написав Тарас Цимбалюк.

Він наголосив, що "люди з сотнями тисяч підписників повинні використовувати свій авторитет у соцмережах і вести саме волонтерсько-інформаційну війну", адже так вони значно корисніші та ефективніші, ніж у гарячій точці.

Тарас Цимбалюк заступився за Влада Яму / Фото з інстаграму актора

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Євген Кот нагадав, що Влад Яма "на пляжику" в Маямі

Я розумію тих, хто пише про виїзд деяких до морька, які теж там типу допомагають. І справа тут не в тому, що він має бути в окопі, а в тому, чому іншим не можна так – бути на пляжику та інколи брати участь у заходах… І я, і ти, і багато інших медійних чоловіків могли з'*б*тись, але не зробили цього,

– написав Євген Кот у коментарях.

Ба більше, він зауважив, що Влад Яма заворушився у США лише після того, як Україна почала деокуповувати свої території. До того він нібито не афішував свою благодійну діяльність.

"Вважаю, що медійні люди є прикладом для нації та основою підняття духу і повинні згуртовувати людей! А не тікати, потім з'являтись в інформаційному просторі через пів року типу: "Ой, я тут майстер-класи даю". Соромно! Совість повинна бути чистою перед тими людьми, які сидять в окопах", – додав танцівник.

Євген Кот про Влада Яму у США / Скриншот з інстаграму Цимбалюка