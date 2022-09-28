Український танцівник і суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом з дружиною та сином перебуває у Сполучених Штатах. Там він часто проводить благодійні заходи, але деякі українці вважають, що хореограф має повернутися до України.

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Чому Влад Яма не повернувся

Дружині Влада Ями шанувальники поставили запитання про те, чому танцівник не повернувся захищати дім, коли подбав про сім'ю. Лілія назвала це запитання некоректним, але відповіла.

По-перше, я вважаю, що ставити такі запитання, щонайменше, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного,

– написала Лілія Яма.

Дружина Влада Ями нагадала, що їхня сім'я теж допомагає країні. "Вдячна чоловіку за те, що ми зараз у безпеці. Ми теж допомагаємо на своєму фронті".



Лілія Яма заступилась за чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Також Лілія Яма зізналась, що їм дуже хочеться додому. Але для них у пріоритеті – безпека сина.



Про повернення додому / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки та шанувальники реагують на Влада Яму