Артист все частіше згадує безтурботні часи в Україні та викладає кадри, зроблені до війни. Проте одне з останніх фото лише викликало злість в українців. Раніше на Влада Яму "наїхали" через російськомовну вечірку.

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Влад Яма нарвався на критику

Танцівник розлютив українців новим фото в Instagram. Яма опублікував світлину, зроблену під час шоу "Хто зверху?". На ньому танцюрист без футболки лежить на скляній дошці, на якій мав протриматися, попри слизьку поверхню.



Влад Яма обурив українців новим фото / Світлина з його інстаграму

"Тримаємось", – підписав кадр Влад. Однак це викликало обурення. Українці зазначили, що він лише знущається зі співгромадян, тоді як сам живе і веселиться в Маямі.

У своє виправдання знаменитість сказав, що він виставляє останні пости в соціальних мережах без посмішки.

Українці розкритикували це фото

Українці були обурені через новий пост Влада Ями:

"Тримайтеся міцніше. В Америці зараз чи не найважчі часи", "Це такий стьоб?",

"Добре триматися в Маямі, приїжджайте в Україну, протримайтеся тут",

"Ще й голий торс...",

"Нормальний стьоб такий, як для недочоловіка саме те! Сидіти в США і просто відкрито сміятися й під*об*вати народ – це вже занадто",

"Влад – не Яма, Влад – дно".

"Якщо чесно, ставився до вас добре, як до земляка із Запоріжжя, але після війни сумніваюсь, що ви будете мати таку медійну популярність. Ви зробили свій вибір".

"Якщо чесно, то це фото реально виглядає як підйоб в сторону українців".

"Де оце поділася ваша ложечка мізків??? В країні такий пи*дець твориться, а ви надумали стрінгами трусить?"

Що відповів на хейт Влад Яма

Через кілька годин хореограф написав новий пост зі своїм чорно-білим фото.

Яма спробував виправдатися за свій попередній допис, але вийшло не дуже щиро. Зокрема, він написав, що часто світлина і підпис до неї стосується в першу чергу того, хто її запостив.

Без натяків і прихованого змісту. Дехто побачив інше. Я нікого не звинувачую, градус напруги зараз завеликий. Сподіваюся, жах скоро закінчиться. Працюємо кожен на своєму місці. Щоб жити і донатити,

– зазначив Влад.



Влад Яма виставив нове фото / Світлина з його інстаграму

До слова, багато чоловіків на початку повномасштабного вторгнення злякалися та втекли за кордон. Серед них і Влад Яма. Його друг та телеведучий Юрій Горбунов вважає, що танцівник не повернеться в Україну після перемоги.