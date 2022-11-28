Через повномасштабну війну Аліна Шаманська перебралася у США, однак час від часу навідується в Україну. Вона достатньо близько спілкується з Владом Ямою і натякає, що в нього була поважна причина, щоб виїхати з України 24 лютого.

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Аліна Шаманська заступилася за Влада Яму

У США я виступала на благодійному концерті з Владом Ямою. Ми зустрілися у Чикаго. Він дуже сумний. Йому болить. Оскільки я гарно до нього ставлюся, мені реально дуже важко оцінювати. Розумію Влада Яму, розумію його дружину,

– прокоментувала Аліна Шаманська.

На запитання, чи пробачить суспільство таким, як Влад Яма вона відповіла так: "Все залежить від цих людей. Просто не мовчіть, робіть щось і говоріть. Усе залежить від того, як вони себе поводять, правда".

Цікаво, що чоловік Шаманської Руслан Ханумак, який є автором студії "Квартал 95", теж у США. Він виїхав у Європу до вторгнення, а звідти перебрався в Америку, бо повертатися в Україну йому було страшно. Актор каже, що не хоче померти на війні. Однак за кордоном він допомагає – закуповує амуніцію та виступає на благодійних заходах. Тож таких, як коханий, блогерка поважає, а тих, які просто втекли, – ні.

"Є чоловіки, яким варто було виїхати, тому що вони роблять там значно більше. Чоловіки, які виїхали і нічого не роблять, а живуть своє звичайне життя, я вважаю, це ганебно, це жахливо, я таких не поважаю. До чоловіків, які виїхали з різних причин – особистих, просто злякався, він батько трьох дітей чи не може піти на фронт, але роблять там дуже багато, я ставлюся нормально", – заступилася Аліна Шаманська.

Аліна Шаманська з чоловіком Русланом Ханумаком / Фото з інстаграму блогерки