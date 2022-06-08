Віктор Павлік показав фото маленького сина, який дуже схожий на нього в дитинстві
Джерело:інстаграм Віктора Павліка
15 червня Михайлу Павлику виповниться один рік. Зірковий татусь оприлюднив колаж, в якому показав фото синочка та себе в дитинстві. Видно, що тато та син дуже схожі.
Тривалий час Михасик разом з мамою перебував в Ізраїлі. Нещодавно вони повернулися до Києва, де зараз разом з Віктором. Зірковий татусь неймовірно щасливий, що знову може бути поруч з сином.
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Павлік показав колаж з дитячих фото сина та своїх
Віктор Павлік порівняв фото маленького сина зі своїм фото, зробленим у такому ж віці, як зараз Михасик. Видно, що хлопчик дуже схожий на зіркового татуся.
"Без слів", – коротко написав музикант під колажем.
Син Віктора Павліка та сам артист у дитинстві / Фото з інстаграму Павліка
У коментарях підписники відзначають схожість Віктора та Михасика.
- "Татова дитина!"
- "Як дві краплі води!"
- "Маленька татова копія!"
- "Як же вони схожі!"
- "Одне лице!"
Зазначимо, поки дружина Віктора – Катерина разом з сином перебувала в Ізраїлі, він гастролював Україною з концертами для наших захисників. Зіркова матуся давно планувала поїздку в Ізраїль, адже там живе її сестра. Плани змінила війна, однак Катерина все-таки вирішила не скасовувати цю мандрівку. А також це була можливість захистити сина від війни. Понад місяць дівчина була за кордоном і тепер повернулася, оскільки не може ставити життя на паузу та фінансово тривалий час утримувати себе в Європі. Зараз займається підготовкою святкування дня народження сина.
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