Фотографії на особистій сторінці в інстаграмі опублікував фотограф Мішан Гарріман, який знімкував Меган Маркл під час вагітності.
Цікаво Ніжні та яскраві сукні: образи Кейт Міддлтон на святкуванні платинового ювілею Єлизавети II
Це був такий привілей відсвяткувати перший день народження Лілібет з моєю та її родиною! Радість та аквагрим навколо,
– написав фотограф під знімками.
На першому кадрі маленька Лілібет зображена сама, сидячи на траві. Рудоволоса красуня позувала в красивій блакитній сукні, з білим бантиком на голові. Дівчинка мило усміхалася. Вона дуже схожа на свого тата – принца Гаррі.
Донька принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана
На другому знімку Меган Маркл тримала доньку на руках. Меган одягнена в повсякденний одяг, без макіяжу, волосся розпустила. А Лілібет була в шортах і кофтинці.
Меган Маркл з донькою / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана
Королева Єлизавета II познайомилася з онукою Лілібет
- З 2 по 5 червня в Лондоні відбувалися урочистості з нагоди святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.
- Принц Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми – Арчі та Лілібет прилетіли з США до Лондона, щоб привітати королеву.
- Саме цими днями Її Величність вперше побачила внучку, яка народилася минулого року в Сполучених Штатах Америки.
- Знайомство відбулося під час приватного застілля у Віндзорському замку, на яке Єлизавета II запросила родичів 2 червня після військового параду Trooping the Colour.
- Світлин цієї зустрічі та святкування дня народження маленької Лілібет немає. Раніше ЗМІ повідомляли, що свято відбудеться у Фрогмор-котеджі, де раніше жили Меган та Гаррі.
- Також подружжя не планувало жодних фото чи урочистостей зі свята. Під час поїздки до Великої Британії пара прагнула бути якомога скромнішою, щоб не затьмарити Єлизавету II та 70-річчя її правління.
- Під час візиту Меган Маркл лише один раз з'являлися на публіці – вони відвідали службу подяки в соборі Святого Павла, яка відбулася 3 червня.