Фотографії на особистій сторінці в інстаграмі опублікував фотограф Мішан Гарріман, який знімкував Меган Маркл під час вагітності.

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Це був такий привілей відсвяткувати перший день народження Лілібет з моєю та її родиною! Радість та аквагрим навколо,

– написав фотограф під знімками.

На першому кадрі маленька Лілібет зображена сама, сидячи на траві. Рудоволоса красуня позувала в красивій блакитній сукні, з білим бантиком на голові. Дівчинка мило усміхалася. Вона дуже схожа на свого тата – принца Гаррі.



Донька принца Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана

На другому знімку Меган Маркл тримала доньку на руках. Меган одягнена в повсякденний одяг, без макіяжу, волосся розпустила. А Лілібет була в шортах і кофтинці.



Меган Маркл з донькою / Фото з інстаграму Мішана Гаррімана

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