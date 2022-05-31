Дружина українського співака Віктора Павліка понад місяць жила в Ізраїлі. Та днями вона повернулась до України.

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Катерина Реп'яхова й Віктор Павлік повернулись в Україну

Блогерка напередодні зустрілась з чоловіком у Німеччині. Він приїхав до Німеччини, щоб дати концерт в Берліні. Вже після нього зіркове подружжя разом відправилось до України.

Катерина Реп'яхова зняла зворушливе відео, в якому показала кадри з польсько-українського кордону та обійми з чоловіком. Вона не стримала сліз, коли вже заїхала в рідну країну.

Як дружина Віктора Павліка поверталась в Україну: дивіться відео

Також вона показала фото з повернення в інстаграм-сторіз. Наразі зіркова родина оселилась у готелі поблизу Львова. Згодом вони планують поїхати до Теребовлі.

Катерина Реп'яхова повернулась до України / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова пояснювала, чому не хоче відсиджуватись за кордоном під час війни. Вона прийняла, що війна буде дуже довго. Тому вирішила жити повноцінним життям в нових реаліях й платити податки країні.

Шанувальники дружини Віктора Павліка зізнаються, що вони відчували під час повернення додому, вітають з поверненням та діляться враженнями від ролика: