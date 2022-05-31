Дружина українського співака Віктора Павліка понад місяць жила в Ізраїлі. Та днями вона повернулась до України.
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Катерина Реп'яхова й Віктор Павлік повернулись в Україну
Блогерка напередодні зустрілась з чоловіком у Німеччині. Він приїхав до Німеччини, щоб дати концерт в Берліні. Вже після нього зіркове подружжя разом відправилось до України.
Катерина Реп'яхова зняла зворушливе відео, в якому показала кадри з польсько-українського кордону та обійми з чоловіком. Вона не стримала сліз, коли вже заїхала в рідну країну.
Як дружина Віктора Павліка поверталась в Україну: дивіться відео
Також вона показала фото з повернення в інстаграм-сторіз. Наразі зіркова родина оселилась у готелі поблизу Львова. Згодом вони планують поїхати до Теребовлі.
Катерина Реп'яхова повернулась до України / Фото з інстаграм-сторіз
Шанувальники дружини Віктора Павліка зізнаються, що вони відчували під час повернення додому, вітають з поверненням та діляться враженнями від ролика:
- "До сліз. Аж мурахи по тілу";
- "Ура!";
- "З поверненням додому";
- "Нарешті вдома. Михайлик – красунчик. Така мила дитина, завжди любуюсь ним, маленький позитивчик";
- "До сліз. Бережіть себе";
- "З поверненням";
- "Це прекрасне почуття, коли повертаєшся додому. Нехай вона закінчиться і все в нас буде добре";
- "Вітаю на рідній землі";
- "Плачу разом з вами.Такі ж емоції були, коли ми з сином повернулися додому. Як же хочеться обійняти вас і усіх, хто сумує за домівкою! Віримо, скоро всі повернуться додому. Бережіть себе".