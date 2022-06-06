Український телеведучий Володимир Остапчук зізнавався, що не може зв'язатися з дітьми через колишню дружину. Тому він привітав доньку з днем народження на особистій сторінці в інстаграмі.

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Володимир Остапчук привітав доньку з 9-річчям

Телеведучий опублікував зворушливий допис та показав кумедні фото з донькою Емілією. Їй виповнилось 9 років.

Емілія, сонечко моє, сьогодні тобі вже 9. Я пишу тобі це повідомлення, бо знаю – ти колись його обов’язково прочитаєш. Дякую, що одного разу з'явилась в моєму житті й перевернула його повністю. Дякую, що вибрала мене як свого тата і дала можливість відкрити нові грані любові,

– написав Володимир Остапчук.

Шоумен у привітанні згадав про колишню дружину, яка не дає можливості йому зв'язатися з донькою та сином.

"Будь такою ж принцесою і янголятком, як ти завжди була. І вибуховим святом, і світлячком уночі. Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і маєш знати – я не маю такої можливості, пробач, мама не дозволяє, ні привітати, ні навіть тобі додзвонитись, хоча я намагаюсь з тобою поговорити щовечора…".

Головне, що ви з братиком зараз в безпеці, хоч і за тисячі кілометрів від дому. Ми обов’язково все надолужимо. Зараз головне – щоб ми швидше перемогли, а потім – ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму…

– завершив привітання Остапчук.



Володимир Остапчук з донькою / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

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