Долгое время Михасик вместе с матерью находился в Израиле. Недавно они вернулись в Киев, где сейчас вместе с Виктором. Звездный отец невероятно счастлив, что снова может быть рядом с сыном.
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Павлик показал коллаж из детских фото сына и своих
Виктор Павлик сравнил фото маленького сына со своим фото, сделанным в таком же возрасте, как сейчас Михасик. Видно, что мальчик очень похож на звездного отца.
"Без слов", – коротко написал музыкант под коллажем.
Сын Виктора Павлика и сам артист в детстве / Фото из инстаграмма Павлика
В комментариях подписчики отмечают схожесть Виктора и Михасика.
- "Папин ребенок!"
- "Как две капли воды!"
- "Маленькая папина копия!"
- "Как же они похожи!"
- "Одно лицо!"
Отметим, пока жена Виктора – Екатерина вместе с сыном находилась в Израиле, он гастролировал по Украине с концертами для наших защитников. Звездная мамочка давно планировала поездку в Израиль, ведь там живет ее сестра. Планы сменила война, однако Екатерина все-таки решила не отменять это путешествие. А также это была возможность оградить сына от войны. Более месяца девушка была за границей и теперь вернулась, поскольку не может ставить жизнь на паузу и финансово продолжительное время удерживать себя в Европе. Сейчас занимается подготовкой празднования дня рождения сына.
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