В Ізраїлі живе сестра Катерини, тому дівчина відправилася туди. Цю поїздку планувала ще до війни, але через вторгнення Росії довелося відкласти мандрівку. Декілька тижнів тому Реп'яхова поїхала туди з мамою та сином.

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Реп'яхова сумує за Віктором Павліком

Раніше дівчина розповідала, що приїхала в Ізраїль до травня. Незалежно від того, яка буде ситуація в Україні, Катерина разом із сином повернеться додому. Там на них чекає Віктор Павлік. У відео, яке поширила блогерка, вона показала, як прощалася з коханим перед від'їздом. Також на ньому видно зворушливе ставлення Віктора до сина.

Місяць без таточка… Ми ніколи в житті не розлучались так на довго. Мишко так подорослішав за цей місяць. Як багато сімей розлучила війна… Але ми гідно вистоїмо випробування, тому що ми – українці!

– наголосила Катерина Реп'яхова.

Як Катерина Реп'яхова прощалася з коханим: дивіться відео онлайн

Зазначимо, чимало українських жінок з дітьми попри війну залишаються в Україні. Вони не наважуються покинути чоловіків, які стають на захист рідної країни. Серед них є й багато відомих зіркових матусь. Хто зі знаменитостей не покинув Україну – дізнавайтеся за посиланням.