Перша леді зізналася, що під час війни діти перебувають разом з нею. Олена рада, що вдалося облаштувати побут, нікуди не їхати і не розлучатися з дітьми. Хоча чоловіка Зеленська бачить рідко, він постійно перебуває на роботі. Про це перша леді розповіла в ефірі телемарафону.

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Олена Зеленська про вступ доньки до ВНЗ

Старша донька Зеленських цього року закінчує школу. І цей важливий етап у її житті припав на складний етап для життя президентської родини та всієї країни. У два попередні роки випускники не могли відсвяткувати закінчення школи через пандемію коронавірусу, а цього року в їхнє життя прийшла війна.

Випускного не буде, школу закінчуємо дистанційно. Але вступати Олександра буде в Україні. Вона це вирішила ще перед війною, нічого змінювати не хоче. Складатиме мультимедійний тест, зараз до нього готується. Зрозуміло, що ми всі хочемо, щоб вона вступила, але не тиснемо на неї,

– розповіла Олена.



Олена Зеленська з донькою / Фото з інстаграму першої леді

Зіркова матуся щаслива, що донька вирішила продовжити навчання в Україні, оскільки зараз не хотіла б розлучатися з нею. Зеленська не тисне на Олександру щодо вибору професії та вищого навчального закладу. Однак не розсекречує, який фах для себе обрала донька президента. Перша леді лише зазначила, що це гуманітарний напрямок, а деталі всі дізнаються пізніше. Зараз донька просить маму не розповідати, де і на кого навчатиметься.

Зверніть увагу! Цього року ЗНО скасували через неможливість повноцінно провести тестування. Однак випускники складатимуть мультипредметний онлайн-тест. Він міститиме 60 завдань і триватиме 80 хвилин. Тест міститиме завдання з української мови, математики та історії України. Перший етап реєстрації на тест розпочався 20 травня. Як зареєструватися – дізнавайтеся за посиланням.