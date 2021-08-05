Василіса Фролова полетіла за кордон з п'ятимісячним сином: перші фото

43-річна українська акторка Василіса Фролова взяла сина у відпустку. З п'ятимісячним Родіоном вона полетіла до Туреччини. Сім'я зупинилася в 5-зірковому готелі з видом на Егейське море.

Знаменитість, яка вперше стала мамою на початку березня цього року, була приємно вражена, що в аеропорту Бориспіль "скільки всього дитячого". Судячи з інстаграм-сторіс Василіси Фролової, п'ятимісячний Родіон легко переніс свій перший переліт.

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Дуже хочеться вірити, що повноцінний відпочинок з малюком можливий,

– поділилась Василіса Фролова.

У перший день відпустки зіркова матуся встигла насолодитися мальовничими пейзажами Туреччини та навіть влаштувала вечірній заплив з сином у басейні. "Територія готелю як Житомирська область. Ескалаторів більше, ніж у харківському метро", – з гумором зауважила акторка.

на початку липня Василіса Фролова переживала стан– емоційно складний післяпологовий період. Вона скаржилася на те, що "її життя стало зовсім не її", і побоювалася депресії. Схоже, акторка знайшла спосіб позбутися "синдрому сумної мами".

Василіса Фролова з сином у літаку / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Василіса Фролова у Туреччині / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Додамо, українські знаменитості відпочивають з дітьми не лише в Туреччині: