Василіса Фролова полетіла за кордон з п'ятимісячним сином: перші фото

5 серпня 2021 , 09:01
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Джерело:

інстаграм Василіси Фролової

43-річна українська акторка Василіса Фролова взяла сина у відпустку. З п'ятимісячним Родіоном вона полетіла до Туреччини. Сім'я зупинилася в 5-зірковому готелі з видом на Егейське море.

Знаменитість, яка вперше стала мамою на початку березня цього року, була приємно вражена, що в аеропорту Бориспіль "скільки всього дитячого". Судячи з інстаграм-сторіс Василіси Фролової, п'ятимісячний Родіон легко переніс свій перший переліт. 

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Дуже хочеться вірити, що повноцінний відпочинок з малюком можливий,
– поділилась Василіса Фролова. 

У перший день відпустки зіркова матуся встигла насолодитися мальовничими пейзажами Туреччини та навіть влаштувала вечірній заплив з сином у басейні. "Територія готелю як Житомирська область. Ескалаторів більше, ніж у харківському метро", – з гумором зауважила акторка. 

Додамо, на початку липня Василіса Фролова переживала стан baby blues – емоційно складний післяпологовий період. Вона скаржилася на те, що "її життя стало зовсім не її", і побоювалася депресії. Схоже, акторка знайшла спосіб позбутися "синдрому сумної мами". 

Василіса Фролова з сином у літаку / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Василіса Фролова у Туреччині / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Додамо, українські знаменитості відпочивають з дітьми не лише в Туреччині: 

  • попдіва Тіна Кароль взяла 12-річного Веніаміна до Ісландії. Вони встигли побувати біля водоспадів Скоуґафосс і Свартіфосс, які є найпопулярнішими туристичними об'єктами країни;
  • переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос понад місяць відпочиває на Лазурному узбережжі Франції. З собою вона взяла не лише 12-річного сина Даніеля та однорічну донечку Софію, а й племінників і дітей чоловіка;
  • танцівник Влад Яма нещодавно повернувся з Греції, куди літав з красунею-дружиною Ліліаною і сином Леоном;
  • багатодітні батьки Alyosha і Тарас Тополя літали на Кіпр з трьома дітьми, найменшій з яких невдовзі виповниться один рік. 
Автор: Марина Джура