Знаменитость, которая впервые стала мамой в начале марта этого года, была приятно поражена, что в аэропорту Борисполь "сколько всего детского". Судя по инстаграм-сторис Василисы Фроловой, пятимесячный Родион легко перенес свой первый перелет.

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Очень хочется верить, что полноценный отдых с малышом возможен,

– поделилась Василиса Фролова.

В первый день отпуска звездная мама успела насладиться живописными пейзажами Турции и даже устроила вечерний заплыв с сыном в бассейне. "Территория гостиницы как Житомирская область. Эскалаторов больше, чем в харьковском метро", – с юмором отметила актриса.

Добавим, в начале июля Василиса Фролова переживала за состояние ребенка – эмоционально сложный послеродовой период. Она жаловалась на то, что "ее жизнь стала совсем не ее", и опасалась депрессии. Похоже, актриса нашла способ избавиться от "синдрома грустной мамы".

Василиса Фролова с сыном в самолете / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Василиса Фролова в Турции / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Добавим, украинские знаменитости отдыхают с детьми не только в Турции: