Знаменитість, яка вперше стала мамою на початку березня цього року, була приємно вражена, що в аеропорту Бориспіль "скільки всього дитячого". Судячи з інстаграм-сторіс Василіси Фролової, п'ятимісячний Родіон легко переніс свій перший переліт.

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Дуже хочеться вірити, що повноцінний відпочинок з малюком можливий,
– поділилась Василіса Фролова.

У перший день відпустки зіркова матуся встигла насолодитися мальовничими пейзажами Туреччини та навіть влаштувала вечірній заплив з сином у басейні. "Територія готелю як Житомирська область. Ескалаторів більше, ніж у харківському метро", – з гумором зауважила акторка.

Василіса Фролова з сином у літаку

Василіса Фролова з сином у літаку / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Василіса Фролова у Туреччині

Василіса Фролова у Туреччині / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Додамо, українські знаменитості відпочивають з дітьми не лише в Туреччині:

  • попдіва Тіна Кароль взяла 12-річного Веніаміна до Ісландії. Вони встигли побувати біля водоспадів Скоуґафосс і Свартіфосс, які є найпопулярнішими туристичними об'єктами країни;
  • переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос понад місяць відпочиває на Лазурному узбережжі Франції. З собою вона взяла не лише 12-річного сина Даніеля та однорічну донечку Софію, а й племінників і дітей чоловіка;
  • танцівник Влад Яма нещодавно повернувся з Греції, куди літав з красунею-дружиною Ліліаною і сином Леоном;
  • багатодітні батьки Alyosha і Тарас Тополя літали на Кіпр з трьома дітьми, найменшій з яких невдовзі виповниться один рік.