Цього літа королівська родина не стала виїжджати за кордон й обрала для відпочинку графство на південному заході Великої Британії. Кейт Міддлтон і принц Вільям провели канікули на островах Сіллі. З собою подружжя взяло трьох дітей – 8-річного сина Джорджа, 6-річну доньку Шарлотту та 3-річного Луї.

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Невідомо, як довго тривала їхня подорож, і як розважалась сім'я. Припускають, що Кейт і Вільям з дітьми досліджували острови й насолоджувались піщаними пляжами з чистою блакитною водою.

На курорт вони могли дістатися повітрям, літаком чи гелікоптером, або поромом. Щоправда, від Кенсінгтонського палацу до поромної станції цілих 5 годин їзди. Острови Сіллі справді розташовані далеко від Лондона.

Нагадаємо, минулого року королівська сім'я також відпочивала на островах Сіллі. Наприкінці липня їх помітили на велосипедах під час прогулянки приватним островом Треско.

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Нагадаємо, востаннє Кейт Міддлтон і принц Вільям виходи у світ 11 липня. Разом з сином Джорджем вони відвідали фінал Євро-2020, в якому зійшлися збірні Англії та Італії.