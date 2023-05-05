Ще 1 травня, гурт TVORCHI разом з командою відправився в Ліверпуль, щоб представити Україну на Євробаченні-2023. Там зірок зустріли гімном України, а натовп одягнув жовто-блакитні футболки.

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24 Канал нижче розповідає, як TVORCHI здобули перемогу, чим вражатимуть на Євробаченні-2023 та чи зможуть цього року привезти до України чергову перемогу.

Про перемогу TVORCHI на Нацвідборі

17 грудня стало відомо, що вони представлять Україну на конкурсі в Ліверпулі. У фіналі епатажний гурт TVORCHI загалом отримав 19 балів. Зазначимо, що на перше місце артистів вивели саме глядачі, адже судді віддали їм друге.

Загалом "Суспільне" обрало 10 фіналістів, які представили максимально різні пісні, здивували колоритністю та самобутністю. Перемогу вдалося здобути TVORCHI з піснею Heart of Steel. За учасників проголосували понад 166 тисяч осіб.

Нагадаємо, що одразу після Нацвідбору в мережі на перемогу TVORCHI реагували неоднозначно. Одні казали, що гурт "переміг на стилі, шикарному саунді та продуманій постановці", а інші й далі "топили" за своїх фаворитів і раділи, що Kalush Orchestra автоматично вивели Україну у фінал цьогорічного Євробачення.

Яким був промотур гурту перед Євробаченням-2023? Напередодні від'їзду до Ліверпуля колектив провів виступи в рамках промотуру. Зокрема, TVORCHI влаштували концерти в Осло, Барселоні, Тель-Авіві, Амстердамі та інших містах.

Вдень репетиції, ввечері інтерв’ю, а вночі вже їдемо на черговий промозахід Євробачення. Але хочеться використати всі можливості, які маємо сьогодні, на максимум. Всюди, куди б ми не приїхали, у кожній країні, у кожному інтерв’ю ми говоримо про Україну,

– сказав учасник гурту Ендрю (Андрій Гуцуляк).

Чим вражатимуть на Євробаченні-2023

Український гурт автоматично потрапив у фінал 13 травня на правах країни-переможця. "Творчі" виступатимуть під номером 19.

Перш за все, зазначимо, що TVORCHI 9 березня представили оновлений трек Heart of Steel, з яким поїхали в Ліверпуль на Євробачення-2023. У пісні з'явилася вставка українською мовою.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Наразі невідомо, який саме номер покаже гурт для Великої Британії, але вже назвали суму, в яку обійдеться виступ хлопців. На постановку номеру для гурту TVORCHI витратять 3 мільйони гривень.

Так, лише сценічні костюми для артистів, балету та беквокалістів обійдеться у 193,6 тисячі, графічний супровід номера – у 193,6 тисячі, а спецефекти – ще у 127,75 тисячі.

Днями TVORCHI також випустили запальний ремікс на трек для Євробачення-2023. Кліп зняли в Українському Домі на Хрещатику всю ніч – від початку комендантської години і до її завершення.

Дивіться танцювальний ремікс на пісню гурту TVORCHI: відео

Які шанси на перемогу в конкурсі

Євробачення-2023 вже зовсім близько, тому букмекери уважно слідкують й роблять ставки на переможця. Україна входить до п'ятірки фаворитів, проте нам не прогнозують перемоги.

Букмекери щодня оновлюють список фаворитів. Очікують, що перше місце займе Швеція, її представлятиме співачка Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році. Їй пророкують 43% шансів на перемогу. Наступним йде представник Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha, у якого є 22% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2023.

Уже за ним йде Україна – гурт TVORCHI з хітом Heart Of Steel та 5% відсотками на лідерство у музичному конкурсі.

Десятка лідерів на Євробаченні за прогнозами букмекерів:

Швеція – Loreen Фінляндія – Käärijä Україна – TVORCHI Франція – La Zarra Іспанія – Blanca Paloma Норвегія – Alessandra Ізраїль – Noa Kirel Австрія – Teya & Salena Італія – Marco Mengoni Велика Британія – Mae Muller.

Зіркові артисти теж коментують участь TVORCHI у Євробаченні-2023. Зокрема, днями про їхні шанси на перемогу висловився Андрій Данилко.

Він від треку Heart of Steel не в захваті. "Я не прихильник такої музики, проте це дуже суб'єктивно. Я дуже бажаю їм удачі" – сказав співак. Він також наголосив, що учасникам треба думати не про перемогу, а про гарний виступ і гідне представлення країни.

Раніше, після Нацвідбору, співачка Джамала заявляла, що гурт має, як мінімум, цікаву музику та яскравий виступ.

Аудиторія Євробачення любить, аби її дивували. Кожного року презентація країни має відрізнятися у музичному сенсі. Гурт покаже інші відтінки української музики, і це точно зіграє нам користь,

– вважає вона.

Крім того, Джамала нагадала, що на Євробаченні у артистів є лише 3 хвилини, аби закохати в себе. "Я давно стежу за тим, як Tvorchi працюють над своїми лайвами, і тут, без сумніву, спостерігається величезний прогрес. Є велика впевненість у тому, що вони нас ще здивують", – додала вона.

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