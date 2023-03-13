Жеребкування провели під час зустрічі голів делегацій країн-учасниць. Там визначили порядковий номер виступу TVORCHI у фіналі Євробачення-2023.

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У фіналі Євробачення Україна виступатиме під номером 19. Цього року TVORCHI підкорюватимуть Європу з хітом Heart Of Steel.



TVORCHI виступлять під номером 19 / Фото з інстаграму Суспільне. Євробачення

Зазначимо, що під номером 19 на Євробаченні-2021 виступав гурт Go_A з треком SHUM, який тоді посів 5 місце. Колектив зміг підкорити серця не лише українських, а і європейських слухачів.

А TVORCHI поїдуть у Ліверпуль з піснею Heart of Steel, оновлену версію якої презентували 9 березня. Кліп на фінальну версію вже доступний на ютуб-каналі конкурсу. У ній з'явилася вставка українською мовою.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

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