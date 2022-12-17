17 грудня відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, який вперше в історії пройшов в укритті. Переможцем став гурт TVORCHI з піснею про боротьбу та силу Heart of Steel.

Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Гурт TVORCHI отримав 9 балів від журі Національного відбору – Тараса Тополі, Джамали та Юлії Саніної. Тоді як глядачі віддали найбільшу кількість голосів саме колективу – завдяки цьому вони здобули перемогу.

TVORCHI – переможці Нацвідбору / Фото Марини Джури, 24 канал

До теми Переможець Євробачення-2023 від України – TVORCHI: відео виступу і текст пісні

Як реагують на перемогу в мережі

Українці емоційно обговорюють представників України на Євробаченні-2023, які поїдуть до Великої Британії. Як і зазвичай, глядачі мають різні думки щодо переможця та його конкурсної пісні. Одні вітають колектив з перемогою і підтримують їх:

"Найкращі! Успіху в Ліверпулі. Це виходить, що? Україна знову переможе?", – поділилась Злата Огнєвіч;

"Вітаю, хлопці! Ви гідно представите нашу країну";

"Пожежа";

"Нарешті";

"Стильно, круто, сучасно. Вітаю";

"Достойно представлять Україну";

"Молодці! Вони перемогли на стилі, шикарному саунді і продуманій постановці. Не спекулюючи на темі війни. Ще трішки б попрацювати над приспівом, і це буде справжня бомба";

"Найкращий вокал, як на мене";

Інші ж не надто радіють перемозі TVORCHI. Критикують англійську мову пісні та розповідають, що мали іншого фаворита:

"Група класна, але пісня не дуже сподобалась. Думала, що переможе KRUTЬ";

"Чому не державною? В чому тоді сенс виступати Україні, якщо пісня не українською мовою";

"Плачу, Jerry топ, KRUTЬ топ";

"Дякувати богу, що ми вже у фіналі. А то б й не вишли";

"Я засмучений";

"Сміхота";

"Нічого особливого".

Є й ті, які дотримуються нейтральної позиції: "Люди не змінились: спочатку поносили Джамалу, потім зуби скалили від радості, що перемогла, потім поносили Kalush, тепер поносять TVORCHI. Всім артистам протипоказано читати коментарі, аби не вляпатись в г*вно від співвітчизників".