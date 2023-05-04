В Інстаграм-сторіс "Творчі" поділилися першими відео, як їх зустріли в Ліверпулі. Тепер їх чекає тиждень підготовки до Євробачення-2023.

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Українських артистів дуже тепло зустріли в аеропорту. На відео можна побачити, як TVORCHI та їхню команду зустрічають оплесками люди у жовтих і синіх футболках. Для співаків увімкнули гімн України, а натовп людей виконав його ще й мовою жестів. Це викликало бурю емоцій у наших артистів. "Чути гімн України в такий час – зворушливо до сліз", – заявили зірки.