Глядачі фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 спостерігали за результатами конкурсу, затамувавши подих. Наприкінці пісенного конкурсу нарешті стали відомими результати, повідомляє 24 канал.
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Результати голосування Національного відбору 2023
Хто став переможцем Нацвідбору-2023 – результати голосування:
Як проголосували журі
Moisei – 1 бал
Tember Blanche – 2 бали
Angelina – 3 бали
2TONE – 4 бали
OY Sound System – 5 балів
FIINKA – 6 балів
DEMCHUK – 7 балів
Jerry Heil – 8 балів
TVORCHI – 9 балів
KRUTЬ – 10 балів
Як проголосували глядачі
Angelina – 1 бал
OY Sound System – 2 бали
Tember Blanche – 3 бали
DEMCHUK – 4 бали
2TONE – 5 балів
Moisei – 6 балів
FIINKA – 7 балів
KRUTЬ – 8 балів
Jerry Heil – 9 балів
TVORCHI – 10 балів
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Загальна кількість балів
Angelina – 4 бали
Tember Blanche – 5 балів
OY Sound System – 7 балів
Moisei – 7 балів
2TONE – 9 балів
DEMCHUK – 11 балів
FIINKA – 13 балів
Jerry Heil – 17 балів
KRUTЬ – 18 балів
TVORCHI – 19 балів
Результати голосування Національного відбору Євробачення-2023 / Скриншот з відео