Глядачі фіналу Національного відбору на Євробачення-2023 спостерігали за результатами конкурсу, затамувавши подих. Наприкінці пісенного конкурсу нарешті стали відомими результати, повідомляє 24 канал.

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Результати голосування Національного відбору 2023

Хто став переможцем Нацвідбору-2023 – результати голосування:

Як проголосували журі

Moisei – 1 бал

Tember Blanche – 2 бали

Angelina – 3 бали

2TONE – 4 бали

OY Sound System – 5 балів

FIINKA – 6 балів

DEMCHUK – 7 балів

Jerry Heil – 8 балів

TVORCHI – 9 балів

KRUTЬ – 10 балів

Як проголосували глядачі

Angelina – 1 бал

OY Sound System – 2 бали

Tember Blanche – 3 бали

DEMCHUK – 4 бали

2TONE – 5 балів

Moisei – 6 балів

FIINKA – 7 балів

KRUTЬ – 8 балів

Jerry Heil – 9 балів

TVORCHI – 10 балів

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Загальна кількість балів

Angelina – 4 бали

Tember Blanche – 5 балів

OY Sound System – 7 балів

Moisei – 7 балів

2TONE – 9 балів

DEMCHUK – 11 балів

FIINKA – 13 балів

Jerry Heil – 17 балів

KRUTЬ – 18 балів

TVORCHI – 19 балів


Результати голосування Національного відбору Євробачення-2023 / Скриншот з відео