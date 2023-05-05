Еще 1 мая группа TVORCHI вместе с командой отправилась в Ливерпуль, чтобы представить Украину на Евровидении-2023. Там звезд встретили гимном Украины, а толпа надела желто-голубые футболки.

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24 Канал ниже рассказывает, как TVORCHI одержали победу, чем поразят на Евровидение-2023 и смогут ли в этом году привезти в Украину очередную победу.

О победе TVORCHI на Нацотборе

17 декабря стало известно, что представят Украину на конкурсе в Ливерпуле. В финале эпатажная группа TVORCHI в целом получил 19 баллов. Отметим, что в лидеры артистов вывели именно зрители, ведь судьи отдали им второе место.

В общей сложности "Суспильне" выбрало 10 финалистов, которые представили максимально разные песни, удивили колоритностью и самобытностью. Победу удалось одержать TVORCHI с песней Heart of Steel. За участников проголосовали более 166 тысяч человек.

Напомним, что сразу после Национального отбора в сети на победу TVORCHI реагировали неоднозначно. Одни говорили, что группа "победила на стиле, шикарном саунде и продуманной постановке", а другие и дальше "топили" за своих фаворитов и радовались, что Kalush Orchestra автоматически вывели Украину в финал Евровидения.

Каким был промотур перед Евровидением-2023? Накануне отъезда в Ливерпуль коллектив провел выступления в рамках промотура. В частности, TVORCHI устроили концерты в Осло, Барселоне, Тель-Авиве, Амстердаме и других городах.

Днем репетиции, вечером интервью, а ночью уже едем на очередную промомероприятие Евровидения. Но хочется использовать все возможности, которые есть сегодня, на максимум. Везде, куда бы мы ни приехали, в каждой стране, в каждом интервью мы говорим об Украине,

– сказал участник группы Эндрю (Андрей Гуцуляк).

Чем будут поражать на Евровидении-2023

Украинская группа автоматически попала в финал 13 мая на правах страны-победителя. "Творчи" будут выступать под номером 19.

Прежде всего, отметим, что TVORCHI 9 марта представили обновленный трек Heart of Steel, с которым отправились в Ливерпуль на Евровидение-2023. В песне появилась вставка на украинском языке.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Пока неизвестно, какой именно номер покажет группа в Великобритании, но уже назвали сумму, в которую обойдется выступление ребят. На постановку номера для группы TVORCHI потратят 3 миллиона гривен. Только сценические костюмы для артистов, балета и бэквокалистов обойдется в 193,6 тысяч, графическое сопровождение номера – в 193,6 тысяч, а спецэффекты – еще в 127,75 тысяч.

На днях TVORCHI также выпустили зажигательный ремикс на трек для Евровидения-2023. Клип сняли в Украинском Доме на Крещатике всю ночь – от начала комендантского часа и до его завершения.

Смотрите танцевальный ремикс на песню группы TVORCHI: видео

Какие шансы на победу в конкурсе

Евровидение-2023 уже совсем близко, потому букмекеры внимательно следят и делают ставки на победителя. Украина входит в пятерку фаворитов, однако нам не прогнозируют победы.

Букмекеры каждый день обновляют список фаворитов. Ожидается, что первое место займет Швеция, ее будет представлять певица Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. Ей прочат 43% шансов на победу. Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.

Уже за ним идет Украина – группа TVORCHI с хитом Heart Of Steel и 5% на лидерство в музыкальном конкурсе.

Десятка лидеров на Евровидении по прогнозам букмекеров:

Швеция – Loreen Финляндия – Käärijä Украина – TVORCHI Франция – La Zarra Испания – Blanca Paloma Норвегия – Alessandra Израиль – Noa Kirel Австрия – Teya & Salena Италия – Marco Mengoni Великобритания – Mae Muller.

Звездные артисты тоже комментируют участие TVORCHI в Евровидении-2023. В частности, на днях об их шансах на победу высказался Андрей Данилко.

Он от трека Heart of Steel не в восторге. "Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи" – сказал певец. Он также подчеркнул, что участникам нужно думать не о победе, а о хорошем выступлении и достойном представлении страны.

Раньше, после Нацотбора, певица Джамала заявляла, что группа имеет как минимум интересную музыку и яркое выступление.

Аудитория Евровидения любит, чтобы ее удивляли. Каждый год презентация страны должна отличаться в музыкальном смысле. Группа покажет другие оттенки украинской музыки, и это точно сыграет нам пользу,

– считает она.

Кроме того, Джамала напомнила, что на Евровидении у артистов есть всего 3 минуты, чтобы влюбить в себя. "Я давно слежу за тем, как Tvorchi работают над своими лайвами, и здесь, без сомнения, наблюдается огромный прогресс. Есть большая уверенность в том, что они нас удивят", – добавила она.

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