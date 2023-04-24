Андрій Данилко, як і представники України TVORCHI, вийде на сцену у гранд-фіналі Євробачення, однак в опенінг акті разом з Джамалою, Тіною Кароль і Go_A. Він каже, що ще з часів суддівства в Нацвідборі перестав робити якісь прогнози й не визначився з фаворитом, бо не переглянув виступи всіх учасників. Музика Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні йому не дуже до вподоби.

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Андрій Данилко висловився про шанси TVORCHI на Євробаченні

Я не прихильник такої музики, проте це дуже суб'єктивно. Я дуже бажаю їм удачі. Я всім нашим бажаю удачі,

– прокоментував Андрій Данилко.

Він вкотре наголосив, що учасникам треба думати не про перемогу, а про гарний виступ і гідне представлення країни: "Тисячу разів про це казав. Не треба думати про якісь місця. Треба гарно показати, треба гарно виступити, щоб усе було гідно. Все".