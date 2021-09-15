"Україна має талант 2021": коли відбудеться прем'єра легендарного шоу

Зовсім скоро на екрани вийде ювілейний сезон проєкту "Україна має талан", за суддівським столом якого опинились Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот. Прем'єра шоу відбудеться в суботу, 23 жовтня!

Робота над 10 сезоном шоу "Україна має талант" стартувала в липні. За два місяці велика команда встигла відзняти всі випуски. Так, перший випуск легендарної програми глядачі зможуть побачити вже 23 жовтня!

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"Це буде особливий та інноваційний сезон проєкту. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології", – запевняють продюсери "Україна має талант".

Судді шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму СТБ

Яким буде ювілейний сезон "Україна має талант"