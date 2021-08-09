Новий сезон шоу "Україна має талант" багатий не лише на неймовірну кількість талановитих людей, а й на зіркових гостей.

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Михайлюк з дружиною на "Україна має талант"

Один зі знімальних днів відвідали Максим Михайлюк і Даша Хлистун. Новоспечене подружжя зробило декілька фотографій за лаштунками проєкту.

Даша постала перед камерою у короткій шкіряній сукні з красивим поясом, що підкреслила її модельну фігуру. Такий look вона поєднала з босоніжками на високих підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику й продемонструвала натуральну красу.

Максим ніжно обіймав кохану, позуючи поруч із нею в чорній сорочці, штанах і кросівках.



Даша Хлистун і Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму пілота



Даша Хлистун і Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму пілота

У коментарях під світлинами прихильники засипали знамениту пару компліментами: