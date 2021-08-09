Новий сезон шоу "Україна має талант" багатий не лише на неймовірну кількість талановитих людей, а й на зіркових гостей.
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Михайлюк з дружиною на "Україна має талант"
Один зі знімальних днів відвідали Максим Михайлюк і Даша Хлистун. Новоспечене подружжя зробило декілька фотографій за лаштунками проєкту.
Даша постала перед камерою у короткій шкіряній сукні з красивим поясом, що підкреслила її модельну фігуру. Такий look вона поєднала з босоніжками на високих підборах. Волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику й продемонструвала натуральну красу.
Максим ніжно обіймав кохану, позуючи поруч із нею в чорній сорочці, штанах і кросівках.
Даша Хлистун і Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму пілота
Даша Хлистун і Максим Михайлюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму пілота
У коментарях під світлинами прихильники засипали знамениту пару компліментами:
- "Яка ви красива пара!"
- "Я вас обожнюю! Слідкувати за вашою сім'єю – задоволення!"
- "Ви дуже гарна пара! Щастя вам!"
- "Дуже мила і стильна пара!"
- "Стильні й гарні! Світіться так завжди!"