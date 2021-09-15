Робота над 10 сезоном шоу "Україна має талант" стартувала в липні. За два місяці велика команда встигла відзняти всі випуски. Так, перший випуск легендарної програми глядачі зможуть побачити вже 23 жовтня!
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"Це буде особливий та інноваційний сезон проєкту. На сцену шоу вийдуть українці, яким аплодує весь світ, а глядачі побачать неймовірні, часом приголомшливі таланти, легендарні повернення улюблених героїв і нові імена, а також унікальні номери, у яких використано новітні технології", – запевняють продюсери "Україна має талант".
Судді шоу "Україна має талант" / Фото з інстаграму СТБ
Яким буде ювілейний сезон "Україна має талант"
- До основного суддівського складу шоу ввійшли троє зірок – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, акторка та учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина, переможець "Танців з зірками" Євген Кот.
- Ведучим проєкту став багатодітний батько Григорій Решетник, а ведучою бекстейджу – улюблениця молоді Jerry Heil.
- У 10 сезоні "Україна має талант" до журі приєднувалися запрошені судді. На кастингах ними стали – олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, ведуча Маша Єфросиніна, переможниця Євробачення-2004 Руслана, борець Жан Беленюк.
- На літніх зйомках програми помічали дружину Григорія Решетника Христину, героя 10 сезону "Холостяка" – Макса Михайлюка з Дашею Хлистун, останнього "Холостяка" – Михайла Заливаку з переможницею Анною Богдан.
- Відомо, що на кастинг "Україна має талант" приходила повітряна гімнастка Ліза Крутікова, яка була учасницею 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк".