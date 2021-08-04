48-річна співачка Руслана долучиться до зйомок телекастингів проєкту "Україна має талант". Вона в передчутті відкриття унікальних талантів нашої країни. Зірка налаштована отримати заряд натхнення від конкурсантів.

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"Хочеться, щоб мрії людей здійснились, і вся країна побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом, і наскільки важлива підтримка близьких людей", – поділилась Руслана.

Зазначимо, кожного ефіру до складу зіркового журі "Україна має талант" долучатиметься четвертий суддя. На цю роль обиратимуть легенд, олімпійських чемпіонів і знаменитостей, які прославили Батьківщину на міжнародному рівні.

Судді ювілейного сезону шоу "Україна має талант"