48-річна співачка Руслана долучиться до зйомок телекастингів проєкту "Україна має талант". Вона в передчутті відкриття унікальних талантів нашої країни. Зірка налаштована отримати заряд натхнення від конкурсантів.
До теми "Україна має талант" 2021: ведучою бекстейджу стала відома співачка
"Хочеться, щоб мрії людей здійснились, і вся країна побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом, і наскільки важлива підтримка близьких людей", – поділилась Руслана.
Судді ювілейного сезону шоу "Україна має талант"
- До основного суддівського складу проєкту ввійшли троє знаменитостей – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина та переможець "Танців з зірками" Євген Кот.
- Першою запрошеною суддею на "Україна має талант" стала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка заради зйомок повернулась на Батьківщину зі США.
- Слідом за спортсменкою суддівське крісло зайняла телеведуча та Почесний Посол Фонду ООН Маша Єфросиніна. Вона вважає, що "Україна має талант" – майданчик для об'єднання й самовираження людей.