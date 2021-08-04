48-річна співачка Руслана долучиться до зйомок телекастингів проєкту "Україна має талант". Вона в передчутті відкриття унікальних талантів нашої країни. Зірка налаштована отримати заряд натхнення від конкурсантів.

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"Хочеться, щоб мрії людей здійснились, і вся країна побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яка велика праця стоїть за кожним талантом, і наскільки важлива підтримка близьких людей", – поділилась Руслана.

Судді ювілейного сезону шоу "Україна має талант"

  • До основного суддівського складу проєкту ввійшли троє знаменитостей – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, учасниця "Холостячки" Ксенія Мішина та переможець "Танців з зірками" Євген Кот.
  • Першою запрошеною суддею на "Україна має талант" стала олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка заради зйомок повернулась на Батьківщину зі США.
  • Слідом за спортсменкою суддівське крісло зайняла телеведуча та Почесний Посол Фонду ООН Маша Єфросиніна. Вона вважає, що "Україна має талант" – майданчик для об'єднання й самовираження людей.