Тривають зйомки нового сезону проєкту "Україна має талант". Ведучим став Григорій Решетник, який радо спілкується з гостями за лаштунками.

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Михайло Заливако та Анна Богдан багато подорожують, а також разом відвідують світські заходи. Вони вже не приховують стосунків, тому сміливо вдвох з'являються на публіці. Зокрема закохані не втратили можливість побувати на зйомках шоу "Україна має талант", яке глядачі побачать вже восени.

"Холостяк" з обраницею на "Україна має талант"

Анна позувала біля коханого в жовтій мінісукні зі звабливим декольте. Такий look поєднала з чорними босоніжками на підборах. Волосся гарно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж. У руці дівчина тримала маленьку чорну сумку Prada.

Михайло постав перед камерою у білій лляній сорочці, джинсах і кросівках. Григорій Решетник зображений на фото в яскравому літньому вбранні. На обличчях усіх сяяли усмішки. Богдан і Заливако щасливі разом і не соромляться показувати це.

Михайло Заливако вже не "Холостяк". Все завдяки легендарному проєкту та коханню Анни Богдан. Любіть!

– написав ведучий у публікації.



Григорій Решетник з Заливакою і Богдан / Фото з інстаграму ведучого



Григорій Решетник з Заливакою і Богдан / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, на зйомках "Україна має талант" нещодавно також був герой 10 сезону "Холостяка" Максим Михайлюк з дружиною Дашею Хлистун.