Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва повернулась на Батьківщину зі США, аби відкрити в Україні нові таланти. Суддівський стіл вона ділить з зірковою трійкою суддів – Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом.

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Зйомки телекастингів уже стартували. 42-річна Лілія Подкопаєва об'єктивно й чесно оцінює учасників шоу "Україна має талант". Вона має неабиякий досвід суддівства, однак зізнається, що складно казати героям "ні".

"Як суддя міжнародного класу, я буваю досить сувора. Якщо я бачу, що людина помиляється, не можу поставити їй гарну оцінку", – пояснила спортсменка.

Щиро захоплююся сміливістю й талантом учасників! Кожному з них мені хотілося сказати "так". Повірте, вони вас здивують,

– поділилась Лілія Подкопаєва в інстаграмі.

Важливо! Четвертий журі на "Україна має талант" постійно змінюватиметься. За суддівський стіл кликатимуть українців, яких вважають гордістю країни – олімпійських чемпіонів і зірок, завдяки яким прапор України підіймався на різних міжнародних аренах

Новий сезон шоу "Україна має талант"