Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва повернулась на Батьківщину зі США, аби відкрити в Україні нові таланти. Суддівський стіл вона ділить з зірковою трійкою суддів – Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом.
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Зйомки телекастингів уже стартували. 42-річна Лілія Подкопаєва об'єктивно й чесно оцінює учасників шоу "Україна має талант". Вона має неабиякий досвід суддівства, однак зізнається, що складно казати героям "ні".
"Як суддя міжнародного класу, я буваю досить сувора. Якщо я бачу, що людина помиляється, не можу поставити їй гарну оцінку", – пояснила спортсменка.
Щиро захоплююся сміливістю й талантом учасників! Кожному з них мені хотілося сказати "так". Повірте, вони вас здивують,
– поділилась Лілія Подкопаєва в інстаграмі.
Новий сезон шоу "Україна має талант"
- До суддівського складу проєкту "Україна має талант" ввійшли – шоумен і громадський діяч Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина і танцівник Євген Кот, які перемогли в "Танцях з зірками".
- Ведучим легендарної програми став багатодітний батько Григорій Решетник, а за лаштунками "Україна має талант" працюватиме співачка Jerry Heil, котра є новим диханням української музики.
- Прем'єра ювілейного сезону талант-шоу запланована на осінь цього року.