Зйомки "Україна має талант" в розпалі. До постійної трійки суддів – Сергія Притули, Євгена Кота та Ксенії Мішиної приєднуються зіркові колеги, які допомагають їм оцінювати учасників.

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Жан Беленюк – суддя шоу "Україна має талант"

Запрошеним суддею одного з телевізійних кастингів став український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпіади-2020, срібний призер Олімпіади-2016, багаторазовий чемпіон світу та Європи – Жан Беленюк.

Чоловік поділився, що "Україна має талант" – це чудова можливість показати свій талант. Жан захоплюється українцями, які багато працюють над досягненням своєї мети. Він чекає на кожного учасника, а особливо на тих конкурсантів, які показуватимуть спортивний талант.



Жан Беленюк на "Україна має талант" / Фото з інстаграму "Україна має талант"

Текст публікації шоу "Україна має талант":

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк став запрошеним зірковим суддею проєкту "Україна має талант"!

До 30-річчя незалежності України телеканал СТБ і група StarLightMedia готують особливий подарунок для всієї країни – новий сезон легендарного проєкту "Україна має талант". Прем’єра шоу в ефірі СТБ відбудеться восени.



Ведучим шоу став Григорій Решетник. Зірковими суддями – Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот. Ведучою диджитального бекстейдж-шоу – співачка Jerry Heil.



На етапі телевізійних кастингів до основної трійці зіркового журі приєднається четвертий суддя. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, що прославили прапор України на різних міжнародних аренах. Раніше до команди журі приєдналися олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Руслана Лижичко.



Сьогодні запрошеним зірковим суддею став відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор в Токіо 2020 року, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи Жан Беленюк.



"Україна має талант" – крутий майданчик, який розкриває все розмаїття талантів нашої країни й допомагає їм проявити себе. Цей проєкт викликає в мені гордість за українців, які йдуть до своєї мрії та багато працюють над її досягненням. Тому, як тільки у мене з'явилося трохи вільного часу, я погодився стати запрошеним суддею проєкту. Звичайно ж, з особливим інтересом чекаю на учасників, які прийдуть демонструвати спортивний талант", – коментує Жан.



За словами олімпійського чемпіона, він намагатиметься тримати золоту середину між лояльністю і строгістю, особливо щодо юних талантів.



Хто ще з українських легенд виступить запрошеним суддею, щоб разом із зірковим журі вибрати найкращий талант України, стане відомо зовсім скоро.