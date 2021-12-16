Творчість поза номінаціями, – Тіна Кароль поскаржилась на премію YUNA-2022
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Нещодавно оргкомітет YUNA-2022 оголосив номінантів Національної музичної премії, де Тіна Кароль може виграти лише в одній номінації. Це розлютило зірку, адже цього року вона була активною у музичній творчості.
14 грудня оргкомітет YUNA-2022 представив список з 16 номінацій. Тіна Кароль претендує на перемогу лише в одній з них – "Найкраща виконавиця".
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Тіна Кароль обурилась через YUNA-2022
В інстаграм-сторіз виконавиця відреагувала на список номінантів. Вона лаконічно висловилась про премію: "Ну не помітити це було просто неможливо. Творчість поза номінаціями".
Після таких слів Тіна Кароль опублікувала колаж, у якому показала всі свої досягнення за 2021 рік:
- "Кліп року" – "Скандал" – 19 мільйонів переглядів,
- "Найкраще шоу" – Atlas Weekend – 250 тисяч глядачів,
- "Кращий альбом" – "Красиво" – топ-чарт у стрімінгу 13 країн,
- "Колаборація року" – альбом дуетів "Молода кров",
- "Найкраще шоу" – "Красиво",
- "Альбом року" – "Двойной рай" – топ-чарти у стрімінгу 11 країн.
Тіна Кароль про YUNA-2022 / Фото з інстаграм-сторіз
Тіна Кароль про YUNA-2022 / Фото з інстаграм-сторіз
Додамо, що на відміну від номінацій 2022 року, у 2021 Тіна Кароль перемогла одразу у двох: "Особливі досягнення" та "Найкраща колаборація" (за пісню з Юлією Саніною – "Вільна").
Тоді Тіна Кароль не була присутньою на врученні статуеток, але згодом у соціальних мережах відреагувала та подякувала премії. Вона висловила вдячність особливим способом – присвятила стрибки дайвінгу YUNA-2021.