Творчість поза номінаціями, – Тіна Кароль поскаржилась на премію YUNA-2022

Нещодавно оргкомітет YUNA-2022 оголосив номінантів Національної музичної премії, де Тіна Кароль може виграти лише в одній номінації. Це розлютило зірку, адже цього року вона була активною у музичній творчості.

14 грудня оргкомітет YUNA-2022 представив список з 16 номінацій. Тіна Кароль претендує на перемогу лише в одній з них – "Найкраща виконавиця".

Актуально YUNA-2022: став відомий список номінантів музичної премії

Тіна Кароль обурилась через YUNA-2022

В інстаграм-сторіз виконавиця відреагувала на список номінантів. Вона лаконічно висловилась про премію: "Ну не помітити це було просто неможливо. Творчість поза номінаціями".

Після таких слів Тіна Кароль опублікувала колаж, у якому показала всі свої досягнення за 2021 рік:



Тіна Кароль про YUNA-2022 / Фото з інстаграм-сторіз



Тіна Кароль про YUNA-2022 / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що на відміну від номінацій 2022 року, у 2021 Тіна Кароль перемогла одразу у двох: "Особливі досягнення" та "Найкраща колаборація" (за пісню з Юлією Саніною – "Вільна").

Тоді Тіна Кароль не була присутньою на врученні статуеток, але згодом у соціальних мережах відреагувала та подякувала премії. Вона висловила вдячність особливим способом – присвятила стрибки дайвінгу YUNA-2021.