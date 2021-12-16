14 декабря оргкомитет YUNA-2022 представил список из 16 номинаций. Тина Кароль претендует на победу лишь в одной из них – "Лучшая исполнительница".

Актуально YUNA-2022: стал известен список номинантов музыкальной премии

Тина Кароль возмутилась из-за YUNA-2022

В инстаграм-сториз исполнительница отреагировала на список номинантов. Она лаконично высказалась о премии: "Ну не заметить это было просто невозможно. Творчество вне номинаций".

После таких слов Тина Кароль опубликовала коллаж, в котором показала все свои достижения за 2021 год:



Тина Кароль о YUNA-2022 / Фото из инстаграм-сториз



Тина Кароль о YUNA-2022 / Фото из инстаграм-сториз

Добавим, что в отличие от номинаций 2022 года, в 2021 Тина Кароль победила сразу в двух: "Особые достижения" и "Лучшая коллаборация" (за песню с Юлией Саниной – "Вільна").

Тогда Тина Кароль не присутствовала на вручении статуэток, но впоследствии в социальных сетях отреагировала и поблагодарила премию. Она выразила благодарность особым способом – посвятила прыжки дайвингу YUNA-2021.