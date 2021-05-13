Тіна Кароль, як і багато її колег, відправилася у відпустку. Для відпочинку вона обрала теплу країну біля океану. Зірка ділиться з шанувальниками роликами, де показує приємні спільні миті з сином.

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Тіна Кароль у відпустці

Рідкісними сімейними кадрами з відпочинку ділиться фан-група Кароль. Прихильники нетерпляче чекають на нові відео. Днями Тіна зняла відео на пляжі, на якому зображена разом із сином Веніаміном. Хлопчик прилетів з Великої Британії, де навчається, щоб провести канікули з мамою.

Стрибок вдячності

Оскільки Тіна не в Україні, вона не змогла відвідати церемонію вручення музичної премії YUNA-2021. Співачка здобула перемогу в номінаціях "Особливі досягнення" та "Найкраща колаборація" (за пісню з Юлією Саніною – "Вільна").

Кароль відреагувала та подякувала премії за номінації та статуетки. Вранці після премії виконавиця з сином відправилися на дайвінг. В інстаграм-сторіз Тіна наголосила, що свій стрибок присвячує саме YUNA-2021.

Ми присвячуємо стрибки дайвінгу преміям YUNA. Ми готові до подвигу вдячності,

– підписала зірка відео.

Тіна Кароль з сином займаються дайвінгом: дивіться відео онлайн