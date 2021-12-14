14 грудня у прямому ефірі було оголошено список номінантів Національної музичної премії YUNA. Оргкомітет визначив 16 номінацій, у яких українські музиканти отримають нагороди.

Читайте також "Міс Всесвіт 2021": красуня з якої країни стала переможницею конкурсу

Журі премії під час 1 туру голосування визначили претендентів на нагороду. До складу експертів цьогоріч увійшло 75 представників музичної індустрії.

Список усіх номінантів

Найкращий виконавець

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тіна Кароль

Найкращий попгурт

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

Найкращий рокгурт

  • The HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс
  • Океан Ельзи
  • СКАЙ

Найкраща пісня

  • SHUM – Go_A
  • Гуси – Wellboy
  • Зорі – KALUSH
  • М'ята – KAZKA
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Найкраща пісня іншою мовою

  • Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • gorit – DOROFEEVA
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Красное вино – NK

Найкращий альбом

  • Hotin – KALUSH
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Жива і не залізна – The HARDKISS
  • Красное вино – NK

Найкращий відеокліп

  • Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
  • SHUM – Go_A
  • Вишні – Wellboy
  • Гуси – Wellboy
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація

  • Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
  • Любила – Саша Чемеров та Бумбокс
  • Місто весни – Океан Ельзи та Один в каное
  • Поруч – KAZKA та Alekseev
  • Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Відкриття року

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу45

Найкраще концертне шоу

  • DOROFEEVA – Dofamin
  • MAX BARSKIH – Bestseller
  • MONATIK – Made With Love and Rhythm
  • TVORCHI – ROAD
  • Артем Пивоваров – Стихійна акустика

Найкращий електронний хіт

  • Crush – TVORCHI
  • Falling – TVORCHI
  • GUMA – ONUKA
  • SHUM – Go_A
  • Віч-на-віч – TVORCHI

Найкращий хіп-хоп хіт

  • KAVA – MamaRika
  • Весну – ТНМК
  • Додому – KALUSH та Skofka
  • Зорі – KALUSH
  • Таксі – KALUSH та Христина Соловій

Найкращий естрадний хіт

  • Ваша мати – СолоХа
  • Діаманти – Олег Винник та Еліна Іващенко
  • Зимова казка – DZIDZIO
  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов
  • Не стримуй погляд – Ірина Білик

Інший формат

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Agregat

Найкраща пісня до фільму

  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов ("Скажене весілля 3")
  • По-ла-ла – Dakh Daughters та София Байбакова ("Віктор Робот")
  • Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")
  • Той день – Злата Огневіч ("Пульс")
  • Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")