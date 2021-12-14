14 грудня у прямому ефірі було оголошено список номінантів Національної музичної премії YUNA. Оргкомітет визначив 16 номінацій, у яких українські музиканти отримають нагороди.

Читайте також "Міс Всесвіт 2021": красуня з якої країни стала переможницею конкурсу

Журі премії під час 1 туру голосування визначили претендентів на нагороду. До складу експертів цьогоріч увійшло 75 представників музичної індустрії.

Важливо зазначити, що на нагороду YUNA-2022 претендують пісні, відеороботи та інші релізи артистів, які були випущені у період від 1 листопада 2020 року до 31 жовтня 2021 року. Натомість перемогти у номінаціях "Найкраща виконавиця". "Найкращий виконавець", "Найкращий попгурт" та "Найкращий рокгурт" можуть лише ті музиканти, які протягом того самого періоду презентували хоча б дві нові пісні.

Список усіх номінантів

Найкращий виконавець

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Найкраща виконавиця

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тіна Кароль

Найкращий попгурт

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Найкращий рокгурт

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Ельзи

СКАЙ

Найкраща пісня

SHUM – Go_A

Гуси – Wellboy

Зорі – KALUSH

М'ята – KAZKA

Рандеву – Артем Пивоваров

Найкраща пісня іншою мовою

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Зажигать / JOMO – MONATIK

Красное вино – NK

Найкращий альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна – The HARDKISS

Красное вино – NK

Найкращий відеокліп

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

SHUM – Go_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать / JOMO – MONATIK

Рандеву – Артем Пивоваров

Найкращий дует/колаборація

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

Любила – Саша Чемеров та Бумбокс

Місто весни – Океан Ельзи та Один в каное

Поруч – KAZKA та Alekseev

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Відкриття року

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

Найкраще концертне шоу

DOROFEEVA – Dofamin

MAX BARSKIH – Bestseller

MONATIK – Made With Love and Rhythm

TVORCHI – ROAD

Артем Пивоваров – Стихійна акустика

Найкращий електронний хіт

Crush – TVORCHI

Falling – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Go_A

Віч-на-віч – TVORCHI

Найкращий хіп-хоп хіт

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH та Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH та Христина Соловій

Найкращий естрадний хіт

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник та Еліна Іващенко

Зимова казка – DZIDZIO

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов

Не стримуй погляд – Ірина Білик

Інший формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Agregat

Найкраща пісня до фільму