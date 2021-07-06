Прем'єра шоу "Красиво" в підтримку однойменного альбому Тіни Кароль вразила тисячі гостей Atlas Weekend 2021 та телеглядачів, які переглядали концерти в прямому ефірі. Це концерт з доповненою реальністю. Коли глядачі наводили камеру телефону на сцену, використовуючи додаток Tina Karol, бачили AR-шоу, яке не можна було помітити наживо.

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Шоу Тіни Кароль "Красиво"

На сцену Тіна ефектно виїхала на мотоциклі разом із чемпіоном України та призером європейських змагань по стантрайдингу Андрієм Головіним. Під час цього артистка виконувала пісню "Хороший парень".



Тіна Кароль з мотоциклістом на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend



Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend



Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend

Та це не єдиний сюрприз, який виконавиця приготувала для глядачів. Згодом на сцені відбулося лазерне шоу та з'явився справжній водоспад. На великих екранах, які розташовані на сцені та біля неї, транслювали концерт в режимі реального часу водночас з моушн-графікою. Таку технологію в Україні використали вперше. Виконавиця зробила все для того, щоб ефектно презентувати новий альбом, який вже підкорив чарти декількох європейських країн.



Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend



Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend

Нещодавно Тіна Кароль оприлюднила фото, де позувала з величезним пітоном. Вона вирішила не обмежуватися лише фотосесією, а наважилася вийти з рептилією на сцену. Королівського пітона попдіва тримала в руках під час виконання пісень "Ніжно" та "Твої гріхи".



Тіна Кароль з пітоном на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend

Ще однією родзинкою вечора стало виконання хіта "Вільна". Для цього на сцену разом з Тіною Кароль вийшла її колега Юлія Саніна.



Юлія Саніна та Тіна Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend



Тіна Кароль та Юлія Саніна на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend

Виконавиця приголомшувала не лише бездоганними хореографічними постановками, а й надзвичайно відвертими образами, які підкреслили всі принади спокусливої фігури.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

У коментарях під дописом про виступ Тіни на інстаграм-сторінці фестивалю користувачі мережі активно висловлюють своє захоплення. Вони приголомшені, адже артистка підготувала грандіозне шоу. Від Кароль чекали чогось незвичайного, проте цього разу співачка перевершила саму себе.

"Шоу – просто вогонь! Тіна неймовірно крута!"

"Це був дуже крутий концерт! Браво, Тіно!"

"Очікування того вартувало!"

"Супер! Емоції переповнюють! Найвищий рівень!"

"Єдина артистка, яку я вчора чекала на головній сцені. Дякую за шоу! Було красиво та феєрично! Блок зі старими хітами – окремий розрив! Супер!"

"Ох, Тіно, це було неперевершено!"



Виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021 / Фото з інстаграму Atlas Weekend

Однак декілька глядачів зауважили, що використовувати тварин для шоу – зовсім не гуманно.

"Як не шкода так поводитися з тваринами? Таке враження, що це якісь прикраси. Так не можна, люди!"

"Давно українські зірки втратили гуманність і почали виступати з тваринами?"

"Люди у 21 століття борються за права тварин, а хтось експлуатує їх для шоу".

Відео виступу Тіни Кароль на Atlas Weekend 2021