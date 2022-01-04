Це іспанський сором, – Ігор Кондратюк різко засудив Ані Лорак за майбутній тур Україною

Російська гастролерка Ані Лорак планує об'їздити Україну з концертним туром. Такі наміри співачки різко засудив Ігор Кондратюк. Її повернення на Батьківщину він назвав "іспанським соромом".

Зухвале повернення гастролерів шалено дратує Ігоря Кондратюка. Однак чи не найгостріше він реагує на "сюрпризи" від Ані Лорак, яка після семи років "заробітків" у Росії прагне повернути любов української публіки. Шоумен емоційно прокоментував її майбутній тур.

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Реакція Ігоря Кондратюка на тур Ані Лорак Україною

Для мене з 2014 року не існує співачки Ані Лорак. Її концертний тур містами України після того, як вона усі роки війни виступала в країні-агресорі, – це середньовічна дикість і зневага до всіх українців. Це іспанський сором,

– емоційно заявив Ігор Кондратюк.

Він додав, що зупинити Ані Лорак та інших гастролерів може лише "закон про колаборацію і колаборантів в Україні".

Власне Ігор Кондратюк і був ініціатором петиції про повну заборону концертної діяльності артистів з Росії. Він пропонував дозволити в'їзд лише тим зіркам, які публічно виступили проти російської агресії. Його клопотання навіть набрало необхідну кількість голосів – 25 тисяч, але президент Зеленський відповів, що пропагандистів і так не пускають в Україну. Так званим "чорним списком" займається Мінкульт.

Що Ігор Кондратюк казав про Ані Лорак раніше

Після того, як Ані Лорак анонсувала перший за сім років концерт в Одесі, Ігор Кондратюк створив для співачки "плейлист" з промовистими хітами – "Гроші – мій Бог", "Без мізків", "Навіщо мені совість, я – співачка", "Мені 42, але думати – нічим" та іншими.

Після того, як артистка назвала себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів", шоумен заявив, що в зірки "мало мізків". На його думку, вона закопала себе таким виправданням російських гастролей.

В одному з інтерв'ю Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак колаборанткою і заявив, що вона, як і інші артисти-зрадники, для нього померла.

у травні 2022 року Ані Лорак хоче дати три концерти в Україні – у Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Однак співачка мріє розширити географію туру.