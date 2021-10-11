Три тижні тому, 21 вересня, на сайті офіційного інтернет-представництва президента України з'явилась петиція з вимогою повної заборони концертної діяльності артистів з країни-агресора. Її висунув Ігор Кондратюк, який давно лютує через повернення російських гастролерів.

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Завдяки публічному розголосу ініціативу шоумена підтримали 25 200 осіб з необхідних 25 тисяч. Ба більше, кількість однодумців Кондратюка зростає щохвилини.

Так, президент Володимир Зеленський зобов'язаний розглянути клопотання. Однак невідомо, чи прийме він усі його вимоги.

Чекаємо розгляду Зеленським. Побачимо, що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу,

– заявив Ігор Кондратюк у фейсбуці.

Коротко про петицію Ігоря Кондратюка

Шоумен переконаний, що російські артисти теж "несуть відповідальність за агресивні дії" своєї країни, тому "не несуть ніякої культури". На його думку, ані музика, ані інші види мистецтва не можуть бути поза політикою в розпал війни.

Відтак, Ігор Кондратюк закликає повністю заборонити виступи російських зірок в Україні. Він пропонує зробити виключення для тих, хто публічно виступив проти російської агресії – Віктора Шендеровича, Лії Ахеджакової, Андрія Макаревича та інших.

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Як Ігор Кондратюк реагує на виступи російських гастролерів