Наглое возвращение гастролеров безумно раздражает Игоря Кондратюка. Однако едва ли не острее всего он реагирует на "сюрпризы" от Ани Лорак, которая после семи лет "заработков" в России стремится вернуть любовь украинской публики. Шоумен эмоционально прокомментировал ее предстоящий тур.

Горячая тема Российская гастролерша Ани Лорак собралась в тур по Украине: в какие города она осмелится приехать

Реакция Игоря Кондратюка на тур Ани Лорак Украиной

Для меня с 2014 года не существует певицы Ани Лорак. Ее концертный тур по городам Украины после того, как она все годы войны выступала в стране-агрессоре, – это средневековая дикость и презрение ко всем украинцам. Это испанский стыд,

– эмоционально заявил Игорь Кондратюк.

Он добавил, что остановить Ани Лорак и других гастролеров может только "закон о коллаборации и коллаборантах в Украине".

Собственно Игорь Кондратюк и был инициатором петиции о полном запрете концертной деятельности артистов из России. Он предлагал разрешить въезд только тем звездам, которые публично выступили против российской агрессии. Его ходатайство даже набрало необходимое количество голосов – 25 тысяч, но президент Зеленский ответил, что пропагандистов и так не пускают в Украину. Так называемым "черным списком" занимается Минкульт.

Отметим, в мае 2022 года Ани Лорак хочет дать три концерта в Украине – в Харькове, Запорожье и Херсоне. Однако певица мечтает расширить географию тура.

Что Игорь Кондратюк говорил об Ани Лорак раньше