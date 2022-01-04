Наглое возвращение гастролеров безумно раздражает Игоря Кондратюка. Однако едва ли не острее всего он реагирует на "сюрпризы" от Ани Лорак, которая после семи лет "заработков" в России стремится вернуть любовь украинской публики. Шоумен эмоционально прокомментировал ее предстоящий тур.
Горячая тема Российская гастролерша Ани Лорак собралась в тур по Украине: в какие города она осмелится приехать
Реакция Игоря Кондратюка на тур Ани Лорак Украиной
Для меня с 2014 года не существует певицы Ани Лорак. Ее концертный тур по городам Украины после того, как она все годы войны выступала в стране-агрессоре, – это средневековая дикость и презрение ко всем украинцам. Это испанский стыд,
– эмоционально заявил Игорь Кондратюк.
Он добавил, что остановить Ани Лорак и других гастролеров может только "закон о коллаборации и коллаборантах в Украине".
Собственно Игорь Кондратюк и был инициатором петиции о полном запрете концертной деятельности артистов из России. Он предлагал разрешить въезд только тем звездам, которые публично выступили против российской агрессии. Его ходатайство даже набрало необходимое количество голосов – 25 тысяч, но президент Зеленский ответил, что пропагандистов и так не пускают в Украину. Так называемым "черным списком" занимается Минкульт.
Что Игорь Кондратюк говорил об Ани Лорак раньше
- После того, как Ани Лорак анонсировала первый за семь лет концерт в Одессе, Игорь Кондратюк создал для певицы "плейлист" с красноречивыми хитами – "Деньги – мой Бог", "Без мозгов", "Зачем мне совесть, я – певица", "Мне 42, но думать – нечем" и другими.
- После того, как артистка назвала себя "птичкой, которая дарит музыку без границ", шоумен заявил, что у звезды "мало мозгов". По его мнению, она закопала себя таким оправданием российских гастролей.
- В одном из интервью Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак коллаборанткой и заявил, что она, как и другие артисты-предатели, для него умерла.