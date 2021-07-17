Телеведучий і шоумен опублікував емоційний допис на особистій сторінці у фейсбуці. Скандальну Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк) Ігор Кондратюк публічно осоромив. Він дав зрозуміти, що артистка без докорів сумління зрадила Україну заради грошей, а тепер проситься назад.

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"Оголошено плейлист серпневого виступу Кароліни Куєк в Одесі: 1. Дзвенить порожня голова. 2. Гроші – мій бог. 3. Без мізків. 4. У вас тут теж люблять вату. 5. Навіщо мені совість, я – співачка. 6. Я з російським навіть в баню. 7. Хто платить, той і люб. 8. Володя – завжди! 9. Мені 42, але думати – нічим. 10. А чим ви краще, раз ви тут?" – глузливо написав Ігор Кондратюк.

Російська гастролерка Ані Лорак анонсувала два концерти в Одесі. Її виступи заплановані на 16 та 17 серпня. Прийняти скандальну співачку готовий нічний клуб Itaka Beach Resort & Night Club

Реакція мережі на допис Ігоря Кондратюка

На диво, не всі фоловери телеведучого поділяють його думку. Ігор Кондратюк посперечався з колегою і другом Олексієм Дівєєвим-Церковним. Той вважає, що його неприязнь до Алі Лорак пов'язана з "дитячими психотравмами" та заздрістю.

"Кароліна була і залишається українкою. Має повне право виступати там, де її знають і люблять. Аншлаги вона збирає як у Москві, так і в Києві, так і в Одесі. Просто не заздріть, а слухайте і насолоджуйтеся", – різко висловився Дівєєв-Церковний.

Ігор Кондратюк не став відмовчуватися. Він заявив, що його слова про Ані Лорак – "у вас тут теж люблять вату" – стосуються й Дівєєва-Церковного.

У тебе велика психотравма, Олексію. Ти вважаєш припустимим контактувати з агресором і вбивцею – РФ. Гітлер теж збирав аншлаги, ти ж в курсі?

– відповів шоумен.

До слова, переважна більшість шанувальників підтримала Ігоря Кондратюка. Їхні заяви на адресу Олексія Дівєєва-Церковного були куди емоційнішими: