На думку Ігоря Кондратюка, "всі російські артисти мусять поки що забути напрямок "Україна", допоки Росія не поверне Україні Крим і не дасть можливість Україні контролювати свої східні кордони".

До слова "Російські гастролери – любителі Путіна": Кондратюк пояснив, навіщо потрібна петиція

У час, коли Росія є агресором, будь-хто з її культурних діячів, окрім тих, хто публічно не виступив на захист України і публічно не виступив проти окупації Криму і так званого "КримНашу", всі ці люди не мають права в’їжджати на територію України, робити свою професійну діяльність. Я за повний розрив з агресором. Мені здається, що відносини з агресором – це збочення,

наголосив продюсер.

На думку Кондратюка, у ряд з такими виконавцями можна поставити й українських зірок Світлану Лободу та Ані Лорак, які з початку війни на сході України не припиняють гастролювати в Росії. У 2021 році вони повернулись з концертами на Батьківщину і двоє дали інтерв'ю різним ведучим.

"Лорак і Лобода – колаборанти"

"Так, вони колаборанти. Це абсолютно моя точка зору. Наскільки вона може бути розповсюджена на всіх – це справа держави. Держава "жує соплі" восьмий рік. Я не розумію. Ну як? Як? Ти виступаєш в якомусь Сиктивкарі й знаєш, що в цей час там відбуваються вбивства твоїх співгромадян країною, в якій ти виступаєш. Взагалі ніде не смикається?! Тобто там що? Там у голові порожньо? Ну, мені це не зрозуміло. Це їхній, так би мовити, шлях, їхній гріх, який вони, до речі, не розуміють", – поміркував Ігор Кондратюк.

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Чоловік переконаний, що мистецтво не може бути поза політикою під час війни.

"Коли немає війни, і мир – "мистецтво поза політикою" стопудово. Але коли в країні війна, то є митці, які беруть в руки автомат, бо вони вважають абсолютно чесно (і ця чесність мені більше подобається), що треба захищати свою країну. Є люди-митці, які дають безкоштовні концерти для солдатів. Є люди-митці, які волонтерам віддають кошти і на ці кошти закупляють все, що закупляли ми... Ну, не ми. Ми давали кошти. А закуплялося (таке враження) все, що створило сучасну українську армію у 2014 році.

А є люди, які в цей час розважають агресора. А є люди, які в цей час, наприклад, Лорак, стоять на одній сцені з Медведєвим, прем’єр-міністром країни, яка веде агресію. Це ж маячня! Ні про яку честь, розум і взагалі порядність... не йдеться… Вони для мене померли (Лобода і Лорак, – Showbiz 24). Як артистки звичайно! Хай живуть хоч до 150 років. Людина, яка зробила безчесний вчинок щодо тебе, для тебе перестає бути чимось значущим", – констатував Кондратюк.

Щодо закордонних зірок, які люблять їздити в Росії, типу Тілля Ліндеманна, Стівена Сігала та інших, то Кондратюк переконаний, що вони засліплені грошима, а от чи їх варто пускати в Україну – правоохоронним органам для цього потрібно знайти стовідсоткову зачіпку.

Що відомо про петицію Кондратюка