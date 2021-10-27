Ігор Кондратюк подав електронну петицію про заборону концертів виконавців з країни-агресора. На сайті президента ця петиція зібрала понад 25 тисяч голосів, тому Володимир Зеленський розглянув її.

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Зеленський про російських гастролерів

Президент зауважив, що Мінкульт складає Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Цей Перелік формують на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Статті 3 та 3-1 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" забороняють проведення гастрольних заходів, учасниками яких є особи, які внесені до Переліку, про який мовилося вище.

Закон вже не допускає проведення гастролей, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Відповідно до Закону СБУ розглядає та надає організаторам гастролей відповідь на запит, у якій зазначає про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина Російської Федерації до участі в гастрольному заході.

За Законом України "Про телебачення і радіомовлення" телеканали не мають права транслювати програми, одним з учасників яких є особа, внесена до "чорного списку" Мінкульту.

Президент доручив:

проаналізувати дотримання вимог Закону "Про гастрольні заходи в Україні" в частині проведення гастролей, учасниками яких є громадяни держави-агресора;

опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог вказаного Закону.

Петиція про заборону російських гастролерів