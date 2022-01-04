Зухвале повернення гастролерів шалено дратує Ігоря Кондратюка. Однак чи не найгостріше він реагує на "сюрпризи" від Ані Лорак, яка після семи років "заробітків" у Росії прагне повернути любов української публіки. Шоумен емоційно прокоментував її майбутній тур.
Гаряча тема Російська гастролерка Ані Лорак зібралась у тур Україною: в які міста вона насмілиться приїхати
Реакція Ігоря Кондратюка на тур Ані Лорак Україною
Для мене з 2014 року не існує співачки Ані Лорак. Її концертний тур містами України після того, як вона усі роки війни виступала в країні-агресорі, – це середньовічна дикість і зневага до всіх українців. Це іспанський сором,
– емоційно заявив Ігор Кондратюк.
Він додав, що зупинити Ані Лорак та інших гастролерів може лише "закон про колаборацію і колаборантів в Україні".
Власне Ігор Кондратюк і був ініціатором петиції про повну заборону концертної діяльності артистів з Росії. Він пропонував дозволити в'їзд лише тим зіркам, які публічно виступили проти російської агресії. Його клопотання навіть набрало необхідну кількість голосів – 25 тисяч, але президент Зеленський відповів, що пропагандистів і так не пускають в Україну. Так званим "чорним списком" займається Мінкульт.
Що Ігор Кондратюк казав про Ані Лорак раніше
- Після того, як Ані Лорак анонсувала перший за сім років концерт в Одесі, Ігор Кондратюк створив для співачки "плейлист" з промовистими хітами – "Гроші – мій Бог", "Без мізків", "Навіщо мені совість, я – співачка", "Мені 42, але думати – нічим" та іншими.
- Після того, як артистка назвала себе "пташкою, яка дарує музику без кордонів", шоумен заявив, що в зірки "мало мізків". На його думку, вона закопала себе таким виправданням російських гастролей.
- В одному з інтерв'ю Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак колаборанткою і заявив, що вона, як і інші артисти-зрадники, для нього померла.