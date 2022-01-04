Зухвале повернення гастролерів шалено дратує Ігоря Кондратюка. Однак чи не найгостріше він реагує на "сюрпризи" від Ані Лорак, яка після семи років "заробітків" у Росії прагне повернути любов української публіки. Шоумен емоційно прокоментував її майбутній тур.

Гаряча тема Російська гастролерка Ані Лорак зібралась у тур Україною: в які міста вона насмілиться приїхати

Реакція Ігоря Кондратюка на тур Ані Лорак Україною

Для мене з 2014 року не існує співачки Ані Лорак. Її концертний тур містами України після того, як вона усі роки війни виступала в країні-агресорі, – це середньовічна дикість і зневага до всіх українців. Це іспанський сором,

– емоційно заявив Ігор Кондратюк.

Він додав, що зупинити Ані Лорак та інших гастролерів може лише "закон про колаборацію і колаборантів в Україні".

Власне Ігор Кондратюк і був ініціатором петиції про повну заборону концертної діяльності артистів з Росії. Він пропонував дозволити в'їзд лише тим зіркам, які публічно виступили проти російської агресії. Його клопотання навіть набрало необхідну кількість голосів – 25 тисяч, але президент Зеленський відповів, що пропагандистів і так не пускають в Україну. Так званим "чорним списком" займається Мінкульт.

Зазначимо, у травні 2022 року Ані Лорак хоче дати три концерти в Україні – у Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Однак співачка мріє розширити географію туру.

Що Ігор Кондратюк казав про Ані Лорак раніше