"Це безумовно красиво": Бен Аффлек зізнався, що хотів би зняти фільм про історію кохання з Лопес

Голлівудський красень Бен Аффлек досі не тямить себе із щастя після кількох місяців роману з Дженніфер Лопес. Зараз він дав рідкісне інтерв’ю, де трішки обговорив своє особисте життя. Зокрема, і про історію, яку він хотів би написати для автобіографічного фільму.

49-річний актор поділився, що не хоче ділитись абсолютно всім про стосунки з коханою, адже за всі роки засвоїв урок, що "щастя любить тишу".

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Ви можете здогадуватися про це, але один із найскладніших уроків, які я засвоїв, – це те, що нерозумно ділитися всім зі світом. Мені зручніше мати ті здорові межі в моєму житті, навколо яких, дружньо та відверто, я кажу вам, що я просто не хочу розповідати про свої особисті стосунки. Я хочу проявити трохи стриманості,

– розповів актор.

Проте Бен переконаний, що його історія кохання з Дженніфер – "безумовно красива". Лише тепер він став людиною, якою завжди хотів бути. А ще він неймовірно вдячний долі, що зміг скористатись другим шансом – вперше роман пари тривав всього півтора року (з липня 2002-го по січень 2004-го). У листопаді 2002 року вони заручилися, але вже у січні 2004 року розійшлись.

"Я можу сказати, що для мене це безумовно красиво. І, ви знаєте, одна з речей, які я справді ціную у всіх аспектах мого життя зараз, – те, що все було саме так. Я не просто став людиною, якою хотів бути. Я дійсно відчуваю себе такою людиною, якою хотів стати – не ідеальною, але тим, хто дуже старається і дуже дбає про те, щоб бути чесним, щирим і відповідальним. Складно розповісти більше, не вдаючись у плітки", – зізнався актор.



Бен Аффлек та Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

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Голлівудський актор впевнений, що його карколомна історія кохання з Лопес, яка скасувала весілля з Алексом Родрігесом і швидко відновила стосунки з екскоханим Аффлеком, є чудовим сюжетом для фільму.

Я можу сказати, що почуваюся чудово і почуваюся дуже здоровим. І це чудова історія. Це гарна історія. І, знаєте, може, одного разу я її розповім. Я це все напишу. А потім зніму. Ця історія вже має задатки успішної романтичної комедії, і я вже знаю людину, яка займеться продюсуванням і зніметься в ній…

– жартівливо натякнув на свою кохану Аффлек.

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