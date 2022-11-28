У Київ TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) повернулася без бойфренда і постійно плакала, адже там усе нагадує про нього. За два місяці вона взяла себе в руки й переключилася на творчість. Замість того, щоб "вмирати" за колишнім, артистка обрала зцілювати своїм голосом.

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Зрозуміла свою місію – не вмирати за мужиками, а зцілювати людей своїми піснями і голосом. Творець наділив мене талантом, і він мені не належить – це божий дар, який я маю нести людям. Зламана дуже, і не один раз, але це вже останній,

– поділилася TAYANNA в інстаграм-сторіс.

TAYANNA про розставання з бойфрендом / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Ба більше, зірка натякнула, що її колишні були жмикрутами, адже в них водилися гроші, але подарунки вони їй не робили, витрачалися лише на себе.

"Для чоловіків я фінансовий вай-фай, але чомусь не у свій бік. Вони купують зі мною подарунки собі. Виправляємо", – підколола колишніх TAYANNA і показала фото нового автомобіля BMW з червоним бантом на капоті.

TAYANNA похизувалася новим авто / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки