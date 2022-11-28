У Київ TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) повернулася без бойфренда і постійно плакала, адже там усе нагадує про нього. За два місяці вона взяла себе в руки й переключилася на творчість. Замість того, щоб "вмирати" за колишнім, артистка обрала зцілювати своїм голосом.
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TAYANNA здивувала заявою про стосунки
Зрозуміла свою місію – не вмирати за мужиками, а зцілювати людей своїми піснями і голосом. Творець наділив мене талантом, і він мені не належить – це божий дар, який я маю нести людям. Зламана дуже, і не один раз, але це вже останній,
– поділилася TAYANNA в інстаграм-сторіс.
TAYANNA про розставання з бойфрендом / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Ба більше, зірка натякнула, що її колишні були жмикрутами, адже в них водилися гроші, але подарунки вони їй не робили, витрачалися лише на себе.
"Для чоловіків я фінансовий вай-фай, але чомусь не у свій бік. Вони купують зі мною подарунки собі. Виправляємо", – підколола колишніх TAYANNA і показала фото нового автомобіля BMW з червоним бантом на капоті.
TAYANNA похизувалася новим авто / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
- Нагадаємо, з екскоханим TAYANNA познайомилася в інтернеті – в інстаграмі. Навесні 2021 року вони місяць провели на Балі, а "входити в сім'ю з головою" Олександр не поспішав. Однак на конкурсі "Міс Україна Всесвіт" з коханою таки засвітився.
- У серпні співачка інтригувала першим спільним фото, а вже у жовтні заговорила про складні стосунки. Вона натякала, що суцільної гармонії не було, бо чоловік не до кінця приймає її сина Даніеля: "Коли є дитина, дуже важко будувати стосунки, надзвичайно. Моя константа – це моя сім'я, я і дитина, а чоловік, який приходить, він або приймає це, або не приймає".
- Влітку, коли TAYANNA жила на Балі, вони роз'їхалися. "Був дуже важкий період, і з цим важким періодом не змогли справитися. Ми спілкуємося, але не живемо разом", – коментувала артистка.