Українська співачка TAYANNA зустріла повномасштабне вторгнення на Балі. Вона планувала повертатися додому 24 лютого, але на цей час політна зона над Україною вже була закрита.

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TAYANNA про вартість життя на Балі

Співачка розповіла, що хоч і була в Європі після 24 лютого, вирішила залишатися на Балі. За її словами, там життя дешевше.

Однією з причин, чому ми тут залишилися жити з сином, тому що тут набагато дешевше, ніж в Європі. У мене були ідеї переїхати, я навіть була у Польщі двічі, на концертах, і приїздила з сином, щоб подивитися, чи можна жити. Але тут набагато дешевше,

– зізналась зірка.

TAYANNA розповіла, що платить за віллу 2 тисячі доларів у місяць. Один похід до магазину (щоб закупити продукти) обходиться їй приблизно у 600 – 700 гривень.

Інтерв'ю з TAYANNA: дивіться відео (про життя на Балі – з 03:40)

"Зараз ми роз'їхалися з хлопцем, я живу з подружкою і сином. Ми знімаємо віллу навпіл з подружкою, вілла коштує 4 тисячі доларів. Ми платимо по 2 тисячі на місяць. Такі ціни зараз, бо дуже мало житла. Але можна знайти віллу за 2 – 3 тисячі доларів, можна переїхати в апартаменти, де є кімнатки з кухнею, вони коштують 300 – 500 доларів місяць. Тут маючи 1000 доларів в місяць – можна жити, хоч це буде не лакшері життя".

Продукти супердешеві. Наприклад, ми вчора були в магазині, купляли продукти – овочі, фрукти, хліб, масло, м'ясо на борщ – все це вийшло мені 600 чи 700 гривень,

– зізналась TAYANNA.

Додамо, за кордоном війну пересиджує й співачка Мішель Андраде. Вона живе в Іспанії, але в одному з містечок, оскільки у столиці ціни доволі великі. За житло зірка платить за місяць 1300 євро (близько 40 з половиною тисяч гривень).