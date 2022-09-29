Українська співачка TAYANNA ще до повномасштабної війни виїхала на Балі з сином і бойфрендом. Але її стосунки з коханим не склалися – зірка розповіла, як переживає розлучення.

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TAYANNA про розставання

Виконавиця поділилась, що розрив був дуже болючим. Вона тяжко переживає розставання і багато плаче.

Я досі вірю, що ми будемо разом. Але насправді треба відпускати людину і повертатися до себе. Намагаюся звертати фокус уваги на себе, на сина, на свою роботу. Але я ходжу по Києву і просто плачу, бо тут ми сиділи, тут ми їли, тут машина така, як у нього. Навіть хочеться виїхати з Києва, щоби не було жодних асоціацій,

– зізналась співачка.

"У мене взагалі болюча тема – стосунки. Тому, що я не вмію їх будувати. Коли я у стосунках – мене немає, я на 100% розчиняюсь у людині й на себе забиваю, починаю просто жити життя людини. Мене там немає абсолютно, я як зомбі, абсолютно все віддаю. Звичайно, енергія туди йде, і ти забуваєш про себе, перестаєш за собою дивитися. Де увага – там енергія, а ти постійно думаєш про чоловіка", – поділилась TAYANNA.

Співачка поділилась, що наразі вона не хоче займатися особистим життям і шукати нового партнера. "Я навіть зараз не розглядаю стосунків. Мені кажуть: "Тобі зараз лікар назначив ходити на побачення". А я навіть дивитися на чоловіків не можу".

Якими були стосунки TAYANNA з бойфрендом