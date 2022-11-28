В Киев TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) вернулась без бойфренда и постоянно плакала, ведь там все напоминает о нем. Через два месяца она взяла себя в руки и переключилась на творчество. Вместо того чтобы "умирать" за бывшим, артистка выбрала исцелять своим голосом.
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TAYANNA удивила заявлением об отношениях
Поняла свою миссию – не умирать за мужиками, а исцелять людей своими песнями и голосом. Создатель наделил меня талантом, и он мне не принадлежит – это божий дар, который я должна нести людям. Сломана очень, и не один раз, но это уже последний,
– поделилась TAYANNA в инстаграм-сторис.
TAYANNA о расставании с бойфрендом / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Более того, звезда намекнула, что ее бывшие были жмотами, ведь у них водились деньги, но подарки они ей не делали, тратились только на себя.
"Для мужчин я финансовый вай-фай, но почему-то не в свою сторону. Они покупают со мной подарки себе. Исправляем", – подколола бывших TAYANNA и показала фото нового автомобиля BMW с красным бантом на капоте.
TAYANNA похвасталась новым авто / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
- Напомним, с экс-любимым TAYANNA познакомилась в интернете – в инстаграме. Весной 2021 года они месяц провели на Бали, а "входить в семью с головой" Александр не торопился. Однако на конкурсе "Мисс Украина Вселенная" с любимой засветился.
- В августе певица интриговала первым общим фото, а уже в октябре заговорила о сложных отношениях. Она намекала, что сплошной гармонии не было, потому что мужчина не до конца принимает ее сына Даниэля: "Когда есть ребенок, очень трудно строить отношения, очень. Моя константа – это моя семья, я и ребенок, а приходящий мужчина он или принимает это или не принимает".
- Летом, когда TAYANNA жила на Бали, они разъехались. "Был очень трудный период, и с этим трудным периодом не смогли справиться. Мы общаемся, но не живем вместе", – комментировала артистка.