У п'ятницю, 15 жовтня, TAYANNA виступила на сцені конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт". Це перший світський захід, на який вона прийшла з коханим Олександром. Чоловік підтримував зіркову дівчину в залі.
Цікаво Мій скарб, – TAYANNA зізналась, чи наважиться колись показати таємничого бойфренда
Очевидно, співачка розраховувала, що за лаштунками вони не потраплять під приціл журналістів і фотографів. Однак сталось не так, як гадалось. Закоханих підловили, коли ті трималися за руки. Як тільки пара помітила камери, одразу ж віддалилась і зникла з поля зору. Від коментарів TAYANNA відмовилась.
Зауважимо, у серпні артистка вже публікувала фото з бойфрендом – високим русявим чоловіком з довгим волоссям і бородою. Тому сумнівів, що на "Міс Україна Всесвіт" з нею був той самий Олександр, не залишилось.
Бойфренд TAYANNA на "Міс Україна Всесвіт" / Скриншот з відео
TAYANNA з бойфрендом на "Міс Україна Всесвіт" / Скриншот з відео
TAYANNA з бойфрендом на "Міс Україна Всесвіт" / Скриншот з відео
Стосунки TAYANNA з бойфрендом Олександром
- У червні співачка зізналась, що зустрічається з чоловіком, з яким познайомилася в інстаграмі. У березні закохані відпочивали на Балі, на курорті вони провели цілий місяць.
- Зірка швидко представила обранця сину Даніелю. За її словами, у них були "дружні класні стосунки". Хлопчик полюбив Олександра, однак той не поспішає входити в сім'ю.
- Не так давно TAYANNA натякнула на складні стосунки з бойфрендом. Вона зауважила, що суцільної гармонії, стабільності та впевненості в завтрашньому дні в їхніх стосунках немає. Ба більше, артистка наголосила, що не кожен чоловік може прийняти жінку з дитиною.