У п'ятницю, 15 жовтня, TAYANNA виступила на сцені конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт". Це перший світський захід, на який вона прийшла з коханим Олександром. Чоловік підтримував зіркову дівчину в залі.

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Очевидно, співачка розраховувала, що за лаштунками вони не потраплять під приціл журналістів і фотографів. Однак сталось не так, як гадалось. Закоханих підловили, коли ті трималися за руки. Як тільки пара помітила камери, одразу ж віддалилась і зникла з поля зору. Від коментарів TAYANNA відмовилась.

Зауважимо, у серпні артистка вже публікувала фото з бойфрендом – високим русявим чоловіком з довгим волоссям і бородою. Тому сумнівів, що на "Міс Україна Всесвіт" з нею був той самий Олександр, не залишилось.

Бойфренд TAYANNA на "Міс Україна Всесвіт" / Скриншот з відео

TAYANNA з бойфрендом на "Міс Україна Всесвіт" / Скриншот з відео

TAYANNA з бойфрендом на "Міс Україна Всесвіт" / Скриншот з відео

Стосунки TAYANNA з бойфрендом Олександром