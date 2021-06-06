У новому інтерв'ю TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) розсекретила, що більше не самотня. З бойфрендом Олександром їх звів інстаграм.

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Ми познайомилися через інстаграм, а потім побачились. Це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми, напевно, чекали одне одного дуже багато років,

– натхненно розповіла TAYANNA.

Пара вже встигла побувати в першій романтичній подорожі. Закохані відправилися на Балі, де провели понад місяць. Додамо, у першому шлюбі співачка народила сина Даніеля. Хлопчик знайомий з новим обранцем зіркової мами. За її словами, в них чудові стосунки.

"Олександр дуже мудрий чоловік, і він не поспішає входити в сім'ю з головою, налягати на сина своєю увагою. Він каже, що всьому свій час, вони знайомі. Даніель знає все. Він його дуже поважає, любить, і в них дуже класні дружні стосунки", – поділилася артистка.

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Якщо раніше TAYANNA сприймала шлюб як безвихідь і відмовляла всім залицяльникам, то в березні цього року мріяла про весілля та другу дитину. Зірці постійно приходили картинки, на яких вона в білій сукні та вагітна донькою Ніколь. Співачка запевнила, що в них з Олександром серйозні стосунки, однак запитувати, коли чекати буковинського весілля, треба в чоловіка.