Ще місяць тому закохана TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) публікувала романтичні селфі в обіймах бойфренда, а тепер не надто окрилена новими стосунками. Пара все ще разом, однак, судячи зі слів зірки, переживає непростий період.

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Я однозначно закохана, але сказати, що є суцільна гармонія, і я впевнена в завтрашньому дні, і що все стабільно й класно, не можу,

– поділилась TAYANNA.

Співачка обмовилась, що таємничий Олександр не приймає її сина Даніеля, якого вона народила у шлюбі з Єгором Глєбовим – музичним продюсером, молодшим за неї на 8 років. Це при тому, що раніше TAYANNA розповідала про "дуже класні дружні стосунки" між первістком і коханим.

"Коли є дитина, дуже важко будувати стосунки, надзвичайно. Я для себе прийняла рішення, що як буде, так і буде. Моя константа – це моя сім'я, я і дитина, а чоловік, який приходить, він або приймає це, або не приймає", – різко заявила артистка.

TAYANNA з сином Даніелем / Фото з інстаграму співачки

Вона додала, що родина для неї важливіша за кар'єру. Так, TAYANNA готова піти зі сцени заради сімейної гармонії.

"Для мене пріоритетна сім'я, бо кар'єра як проститутка – сьогодні вона тут, а завтра вона там. А дитина, сім'я, чоловік, мама, тато завжди з тобою були, є і будуть", – зауважила знаменитість.

Що відомо про стосунки TAYANNA з таємничим бойфрендом